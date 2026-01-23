Cât costă divorțul în 2026, în România, și ce acte sunt necesare

Cât costă divorțul în 2026 și ce acte necesită desfacerea actului la ofițerul stării civile, la notar sau la tribunal, în România. Detaliile se află mai jos, în articol. Vezi topul orașelor din țară cu cele mai multe divorțuri.

Cei doi soți au posibilitatea de a desface căsătoria fie pe cale amiabilă, fie la ofițerul stării civile. Există situații și în care cei doi (foști) soți ajung la tribunal, mai ales dacă au copii minori sau ajung să se judece pentru diverse bunuri. Indiferent de natura acțiunii (divorț amiabil sau nu), este necesar să se pregătească un set cu acte și să fie achitate anumite taxe.

Cât costă divorțul în 2026

În cazul divorțului pe cale administrativă, taxa este între 600 și 800 de lei.

În cazul divorțului la notar, costul este în funcție de tariful practicat de fiecare birou notarial. Prețul pornește de la 1.000 de lei. În cazul unui divorț în care nu sunt implicați copiii, taxele costă 1.033 de lei, având următorul desfășurător:

Onorariul notarial pentru divorţul prin acord: 892,5 lei;

Tariful de înregistrare a cererii de divorț în Registrul Național al Cererilor de Divorț: 83,3 lei;

Copii legalizate pentru certificatele de naștere ale soților și certificatul de căsătorie: 7,14 lei x 3;

Arhivarea dosarului de divorț: 35,7 lei;

TVA.

În cazul divorțului la notar, dar în care sunt implicați copii minori, taxele ajung la 1.754 de lei. Ce se adaugă: încă o copie legalizată a certificatului de nașterele al soților și minorului, plus certificatul de căsătorie. Onorariul notarial pentru divorț prin acord va fi de 1.428 de lei. De asemenea, onorariul notarial de convenție privind numele de familie purtat după divorţ, exercitarea autorităţii părinteşti, locuinţa minorului şi alte aspecte prezentate mai jos, în subtitlul „Condiţii”, care costă 178,5 de lei.

Se adaugă certificatul de atestare fiscală cu valoare impozabilă a bunurilor supuse partajului, precum și extrasul de carte funciară, dacă este vorba și despre un presupus partaj.

În cazul divorțului la tribunal, costul este stabilit în funcție de taxa de timbru. Cererea de divorț întemeiată pe cordul soților costă 200 de lei, iar cea din culpă este 100 de lei. Se plătesc 100 de lei pentru cererea de divorţ având ca motiv separarea în fapt a soţilor care a durat cel puţin 2 ani. De asemenea, prețul de 50 de lei este aferent „cererii de divorț formulate de soțul a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei”.

Acte pentru divorț la ofițerul stării civile

Dacă cei doi (foști) soți nu au copii minori (adoptați sau născuți din căsătorie), atunci ofițerul de stare civilă va constata desfacerea căsătoriei pe cale administrativă. Există o serie de acte necesare pentru această etapă. De menționat faptul că această cerere de divorț se înregistrează și sunt acordate soților 30 de zile calendaristice pentru o eventuală retragere a documentului, scrie Libertatea.

Cererea de divorț pe cale administrativă – se va face în scris, se depune, se semnează personal de ambele părți, în fața ofițerului.

Certificatele de naștere și căsătorie ale soților, în original și în copie;

Documentele cu care se face dovada identității, în original și copie;

Documentele vor fi însoțite și de o declarație pe care ambele persoane o vor da în fața ofițerului de stare civilă;

După cele 30 de zile calendaristice, ofițerul de stare civilă va solicita o declarație de menținere a divorțului, așa cum arată anexa nr. 64 din HG 64/2011.

Acte pentru divorț la notar

Ambii parteneri își oferă consimțământul pentru desfacerea căsătoriei;

Actele de identitate ale celor doi soţi;

Certificatele de naştere;

Certificatul de căsătorie (în original);

Certificatul de naştere al copilului minor rezultat din căsătorie (dacă este cazul);

Cererea de divorț se înregistrează la notar și sunt acordate 30 de zile calendaristice („termen de reflecție”);

În cazul partenerilor cu copii minori se va întocmi și un raport de anchetă psihosocială.

Acte pentru divorț la tribunal

Soții trebuie să completeze cererea de divorț și să o semneze;

În cazul divorțului din culpă, poate fi semnată doar de reclamant;

Pentru tribunal sunt necesare actele de identitate ale soților (original / copie legalizată), precum și certificatele de naștere (original / copie legalizată).

Totodată, sunt necesare și: certificatul de căsătorie în original, dovada veniturilor, certificatul de naștere al copilului minor rezultat din căsătorie, actele doveditoare asupra contribuirii la bunurile comune, precum și dovada plății taxei judiciare de timbru.

Autorul recomandă:

Sursă foto: colaj Gandul/Shutterstock