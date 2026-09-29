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A început a doua zi de audieri în Parlament pentru miniștrii propuși de Mureșan. Mircea Abrudean, propus la Ministerul Afacerilor Interne, primul în comisii

Luiza Dobrescu
A început a doua zi de audieri în Parlament pentru miniștrii propuși de Mureșan. Mircea Abrudean, propus la Ministerul Afacerilor Interne, primul în comisii
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Audierile miniștrilor propuși în Guvernul Mureșan continuă marți / Sursa FOTO: Mediafax
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Audierile miniștrilor propuși să facă parte din Guvernul Mureșan continuă marți, 29 septembrie, de la ora 10:00. Ședințele comisiilor sunt programate până la ora 20:00.

UPDATE: Deficitul de personal al MAI – ”Soluțiile nu sunt foarte multe. Oferta MAI nu presupune doar partea de salarizare, ci și alte beneficii: echipare, formare profesională spre domenii care trebuie adaptate. Trebuie să formăm tinerii și pe zona criminalității informatice, zona de AI”, spune Abrudean.

”Deficitul trebuie corelat cu un plan de recrutare bine stabilit, care să țină cont și de pensionările programate – 10.000 de oameni care îndeplinesc condițiile de pensionare.

Comasarea Poliției cu Poliția de Frontieră: de a nu afecta specializările. Vor rămâne ca specialități distincte în cadrul acestei noi entități care va fi creată. E nevoie de un audit profesionist, să mutăm cât mai mulți oameni din administrativ în operativ.Pensiile de serviciu trebuie corelate cu nivelul de risc la care se expun, versus cei din administrativ”, mai spune Abudean.

UPDATE: PSD vrea să știe cum va face comasarea Poliției de Frontieră cu Poliția Română, cum vede Abrudean rezolvarea problemei legate de desființarea Poliției Locale, cuantumul și pensiile celor din MAI.

UPDATE: Abrudean spune că este nevoie de o reformă a structurilor Ministerului de Interne, în condiţiile în care există un deficit serios de personal, de 22%, pentru că „nu putem cere aceloraşi oameni să facă mai mult”, argumentează acesta.

Politica Guvernului Ilie Bolojan, lider al PNL şi partid din care face parte şi Abrudean, a avut drept scop principal reforma administraţiei publice prin  reducerea posturilor din instituţiilor publice şi îngheţarea angajărilor în entităţile de stat.

Trebuie clarificat mai bine raportul din poliţie şi jandarmerie, mai spune Abrudean. De asemenea, acesta a mai spus că numirile prin împuternicire ale şefilor de inspectorate de poliţie trebuie să devină o excepţie şi nu o regulă. De asemenea, că este foarte important controlul parlamentar asupra acestor structuri, mai spune Abrudean.

UPDATE: Abrudean i-a salutat pe cei prezenţi, din comisiile reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, iar când a ajuns în dreptul senatorului liberal Vasile Blaga şi a deputatului şi lider UDMR-Kelemen Hunor, pe lângă strângerea de mână obişnuită, candidatul a adăugat şi faptul că aceştia ar fi”cei mai importanţi”.

UPDATE: Liberalul Mircea Abrudean, propus pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne, este audiat în aceste momente în comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale Parlamentului.

UPDATE 10:05: În scurt timp începe a doua zi de audieri în Parlament pentru miniștrii propuși în Guvernul Siegfried Mureșan.

Știre inițială

Primul candidat audiat va fi Mircea Abrudean (PNL), propus pentru funcția de vicepremier și ministru al Afacerilor Interne. Abrudean a fost secretar general al Guvernului.

Care este ordinea audierilor

De la ora 11:00 va fi audiat Dragoș Pîslaru (PNL), propus pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Pîslaru a ocupat aceeași funcție în Guvernul Bolojan, a fost europarlamentar și ministru al Muncii în Guvernul Cioloș. La 12:00 este programată audierea Ralucăi Turcan (PNL), propusă pentru Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

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De la ora 13:00 va fi audiată Oana Gheorghiu (PNL), propusă pentru Ministerul Sănătății. La 14:00 urmează audierea Oanei Țoiu (USR), propusă pentru funcția de ministru al Afacerilor Externe.

Andrea Chiș, candidat independent pentru Ministerul Justiției, va fi audiată de la ora 15:00. De la 16:00 va fi audiat Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR), propus pentru Ministerul Culturii. Mihai Dimian, propus pentru Ministerul Educației și Cercetării, va fi audiat de la ora 17:00.

La ora 18.00 este programată audierea lui Cseke Attila (UDMR), propus să continue în funcția de ministru al Dezvoltării. Ultima audiere a zilei este programată la ora 19:00 – Diana Buzoianu (USR), pentru funcția de ministru al Mediului.

Audierile au început luni în comisiile de specialitate din Parlament.

Ce miniștri au primit aviz negativ

În prima zi de audieri, patru dintre candidații propuși pentru Guvernul Mureșan au primit aviz nefavorabil, iar doi au primit aviz favorabil. Sebastian Burduja, Radu Miruță, Cătălin Drulă și Irineu Darău au primit avize negative, în timp ce Tanczos Barna și Alexandru Nazare au primit avize favorabile.

Sebastian Burduja, propus pentru Ministerul Energiei, a primit 34 de voturi împotrivă, 24 pentru și cinci abțineri. Radu Miruță, propus pentru Ministerul Apărării, a fost respins cu 21 de voturi împotrivă și 17 pentru, iar Cătălin Drulă, propus la Transporturi, a primit 18 voturi împotrivă și 16 pentru. Irineu Darău, propus pentru Ministerul Economiei, a primit 46 de voturi împotrivă, 40 pentru și o abținere.

În schimb, Tanczos Barna, propus vicepremier și ministru al Agriculturii, a primit aviz favorabil cu 20 de voturi pentru, 17 abțineri și un vot împotrivă, iar Alexandru Nazare, propus ministru al Finanțelor, a fost avizat favorabil cu 20 de voturi pentru, două împotrivă și 17 abțineri.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat, luni seara, la TVR, după primele audieri ale miniștrilor propuși în Parlament, că se bazează în acest moment pe aproximativ 200 de voturi pentru învestirea Guvernului, în condițiile în care sunt necesare 233 de voturi.

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