Claudiu Manda, secretarul general al PSD, spune că România nu are nevoie de scenariul alegerilor anticipate, însă este luat în calcul. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, acesta precizează că țara are nevoie de soluții pentru deblocarea crizei politice. De altfel, PSD este dispus să intre la guvernare alături de Luca Niculescu, dar cu anumite condiții. Detaliile, mai jos.

Claudiu Manda spune că PSD trebuie să fie pregătit inclusiv pentru alegeri anticipate, deși nu le consideră o soluție potrivită pentru România. Social-democratul îl acuză pe Ilie Bolojan că blochează formarea Guvernului de cinci luni și îl critică pentru ironiile la adresa propunerilor PSD. Claudiu Manda susține că România are nevoie de soluții, nu de dispute politice.

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„Alegerile anticipate nu sunt scenariul de care România are nevoie. Dar pot deveni o realitate dacă același om care blochează de cinci luni formarea unui Guvern va continua să fie mai preocupat de interesele de partid decât de problemele oamenilor. Am spus astăzi, în ședința PSD, că trebuie să fim pregătiți inclusiv pentru această eventualitate. Nu pentru că ar fi soluția bună pentru România, ci pentru că există riscul ca cei care au adus țara în această situație să refuze acum implicarea în corectarea direcției. Am văzut și ironiile domnului Bolojan. Dar poate că, înainte să ironizeze propunerile PSD vorbind despre „cornul abundenței”, ar trebui să se preocupe mai mult de găsirea unor soluții, după toate sacrificiile pe care le-a cerut românilor în numele unei viziuni economice pe care noi o considerăm greșită”, spune Claudiu Manda pe Facebook.

Claudiu Manda explică necesitatea unui Guvern cu puteri depline

Claudiu Manda spune că românii au nevoie de un Guvern cu puteri depline, care să relanseze economia, să susțină investițiile și să asigure plata la timp a pensiilor și salariilor. El mai precizează că PSD este dispus să intre la guvernare alături de premierul desemnat Luca Niculescu, însă cu anumite condiții. Și anume, dacă acesta propune schimbarea direcției economice și corectarea măsurilor care au afectat veniturile populației.

„Românii nu sunt interesați de disputele dintre partide, de campania electorală a PNL sau de imaginea domnului Bolojan. Vor să știe când va avea țara lor un Guvern care să relanseze economia, să susțină investițiile și să creeze locuri de muncă. Vor să știe că spitalele vor avea medicamente, că ambulanțele vor avea combustibil și că pensiile și salariile vor fi plătite la timp. Iar pentru asta avem nevoie de un Guvern cu puteri depline, care să facă rectificarea bugetară și să pregătească bugetul pentru anul viitor. PSD este dispus să intre la guvernare alături de prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, dacă acesta vine cu un program care să schimbe direcția economică și să corecteze măsurile care au afectat veniturile românilor”, mai notează Claudiu Manda.

Negocieri pe ultima sută de metri

Vă reamintim că, luni, 12 octombrie, Biroul Permanent Național (BPN) al PSD l-a mandat pe Sorin Grindeanu să negocieze cu premierul desemnat Luca Niculescu condițiile susținerii noului Guvern. Totodată, o echipă formată din liderii grupurilor parlamentare și Marian Neacșu va analiza legislația electorală privind alegerile anticipate. PSD va solicita organizațiilor din teritoriu date despre problemele financiare, restanțele la plată, colectarea veniturilor, locurile de muncă pierdute și firmele intrate în faliment.

Claudiu Manda spune că PSD trebuie să se pregătească și pentru alegeri anticipate, în condițiile în care șansele de învestire a Guvernului sunt egale. Mai multe informații AICI.

Premierul desemnat Luca Niculescu se află în etapa finală a negocierilor pentru obținerea celor 233 de voturi necesare învestirii Guvernului. Acesta intenționează să depună joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista miniștrilor, în ultima zi a termenului constituțional de 10 zile.

Vă reamintim că pe 5 octombrie 2026, Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Acesta nu are în spate un partid și nici experiență în politica internă. Vezi AICI mai multe detalii despre cariera sa.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto