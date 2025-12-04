Prima pagină » Actualitate » Anchetă în SUA. Șeful Pentagonului a pus armata americană în pericol folosind aplicația Signal

04 dec. 2025
Șeful Pentagonului a pus armata americană în pericol folosind aplicația Signal

Un organism independent din cadrul Pentagonului a apreciat că secretarul Apărării, Pete Hegseth, a pus în pericol propriile trupe folosind aplicația de mesagerie Signal pentru a discuta despre atacurile aeriene din Yemen.

Informația a fost dezvăluită de mai multe surse media din Statele Unite.

Cum se apără Hegseth

Un raport emis de Inspectoratul General al Pentagonului concluzionează că secretarul Apărării, Pete Hegseth, a pus în pericol siguranța trupelor americane după ce a transmis informații clasificate prin aplicația Signal.

Inspectoratul General al Pentagonului a determinat că Pete Hegseth a utilizat aplicația comercială de mesagerie Signal pentru a distribui informații clasificate privind un atac militar planificat în Yemen. Raportul arată că Hegseth a distribuit detalii operaționale atât colegilor săi, cât și soției.

Potrivit a două surse apropiate de subiect, informațiile fuseseră corect marcate drept secrete de Comandamentul Central al SUA, iar transmiterea lor pe o platformă nesecurizată ar fi putut pune în pericol trupele americane.

Pete Hegseth s-a apărat susținând că, în calitate de oficial cu putere de clasificare, a acționat în limitele autorității sale și că datele împărtășite nu ar fi prezentat riscuri pentru trupele americane, dar această afirmație a fost respinsă de cei care l-au anchetat.

În martie, publicația The Atlantic a dezvăluit existența unui grup de conversații pe aplicația Signal din care făceau parte vicepreședintele J.D. Vance, secretarul Hegseth și consilierul pentru securitate națională de atunci, Mike Waltz.

În mod accidental, Waltz l-a adăugat în grup pe Jeffrey Goldberg, editorul executiv al publicației, expunând discuții despre un plan de atac asupra grupării Houthi.

Spre deosebire de Bolojan, PENTAGONUL a dat raportul la solicitarea Congresului SUA

