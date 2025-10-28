Prima pagină » Actualitate » ANRE, ASF şi ANCOM, la judecata comisiilor parlamentare. Şefii acestora sunt aşteptaţi cu rapoartele reducerii de personal

ANRE, ASF şi ANCOM, la judecata comisiilor parlamentare. Şefii acestora sunt aşteptaţi cu rapoartele reducerii de personal

Luiza Dobrescu
28 oct. 2025, 08:41, Actualitate
ANRE, ASF şi ANCOM, la judecata comisiilor parlamentare. Şefii acestora sunt aşteptaţi cu rapoartele reducerii de personal

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea prin care se modifică activitatea ANRE, ASF și ANCOM, pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Legea a trecut de CCR și este în acest moment singura măsură din pachetul doi care a ajuns la promulgare. Şefii autorităţilor de reglementare vin marţi în Parlament cu propunerile pentru reducerea salariilor şi posturilor. 

Legea a fost promulgată de Nicuşor Dan la începutul lunii şi stabileşte câteva obligaţii importante pentru cele trei instituţii.

„Noile reglementări reduc schemele de personal supradimensionate, elimină privilegiile salariale nejustificate și impun reguli mai clare și mai transparente privind remunerațiile. Astfel, aceste instituții vor continua să își îndeplinească misiunea de reglementare în mod eficient, dar într-un cadru coerent cu realitățile economice ale țării”, după cum a declarat  Nicușor Dan, la promulgare.

Cu toate acestea, potrivit rapoartelor prezentate de ANRE, schema cu personal de specialitate creşte, nu scade şi nu precizează câţi angajaţi vor pleca, având în vedere că posturile reduse ar putea să fie unele neocupate.

Astfel, la ANRE(Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei) schema de personal se reduce cu 60 de persoane, de la 349 la 289, însă nu respectă norma impusă de lege şi nici nu precizează care dintre aceste posturi sunt de conducere şi care sunt de suport.

De la ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară),  reducerea de posturi înseamnă o scădere de 39 de salariați dintr-un total de 503, adică aproape 7%, care vor pleca efectiv.

La ANCOM (Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații) vor fi reduse 160 de posturi din cele 736. iar din cele 160, doar 100 sunt ocupate.

De asemenea, atât la ANRE cât şi la ASF nu este precizat câte posturi de conducere vor fi eliminate, iar ANCOM şi ASF au depus şi un studiu cu privire la impactul financiar în urma reducerilor operate.

Potrivit noii legi, în cele trei instituţii trebuie să aibă loc o reducere cu 10% a posturilor de specialitate, adică personalul de control, reglementare, licențiere; cu  30%, posturile din structurile de suport, adică ceea ce reprezintă contabilitatea, juridic, IT, secretariat etc; cu 30%, salariile de bază și/sau indemnizațiilor, începând cu 1 ianuarie 2026. Iar până la data de 31 decembrie 2028, membrii Comitetului ANRE, membrii Consiliului ASF, președinții și vicepreședinții ANCOM nu beneficiază de bonusuri sau prime.

Şedinţa va avea loc la Comisia de Buget-Finanţe, începând cu ora 9.30.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Adio, bugetari de lux. Nicușor Dan a promulgat legea care taie privilegiile NABABILOR de la ANRE, ASF și ANCOM

100 de zile! Ilie Bolojan și-a prezentat Bilanțul la Palatul Victoria. „Nu a fost austeritate ce s-a făcut” / „Reforma administrației e o necesitate și o urgență” /„Am evitat intrarea în incapacitate de plată”

Citește și

POLITICĂ Claudiu Năsui a depus proiect pentru desfiinţarea pensiilor speciale ale primarilor: „Să eliminăm riscul că vor intra în vigoare prin CCR”
09:09
Claudiu Năsui a depus proiect pentru desfiinţarea pensiilor speciale ale primarilor: „Să eliminăm riscul că vor intra în vigoare prin CCR”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.343. Zelenski anunță extinderea atacurilor cu rachete și drone asupra Rusiei
08:58
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.343. Zelenski anunță extinderea atacurilor cu rachete și drone asupra Rusiei
LUKOIL își vinde activele internaționale. Sancțiunile lui Trump ar putea forța compania rusă să plece din România. Carburanții riscă să se scumpească
08:54
LUKOIL își vinde activele internaționale. Sancțiunile lui Trump ar putea forța compania rusă să plece din România. Carburanții riscă să se scumpească
NEWS ALERT Tragedie la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Directoarea unității a fost găsită MOARTĂ în camera de gardă
08:47
Tragedie la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Directoarea unității a fost găsită MOARTĂ în camera de gardă
UTILE Cum trebuie să depozitezi corect pâinea. Recomandarea unui brutar celebru: nu, nu se ține la frigider
08:40
Cum trebuie să depozitezi corect pâinea. Recomandarea unui brutar celebru: nu, nu se ține la frigider
Mediafax
Secretarul general al ONU avertizează că omenirea nu a reușit să limiteze încălzirea globală: „Să ne recunoaștem eșecul”
Digi24
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
Cancan.ro
Joseph Adam, aproape de dezastru! Lamborghini-ul s-a făcut praf, dar a scăpat ca prin minune!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Afară cu Lukoil din țară? Ce poate face România după sancțiunile lui Trump împotriva Rusiei: „Avem deja un mecanism care poate fi extins”
Mediafax
Elon Musk provoacă Wikipedia cu lansarea propriei enciclopedii bazată pe inteligența artificială
Click
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Cancan.ro
Femeia de 33 de ani care a ajuns în comă la Fundeni a murit! Ce acuzații grave de malpraxis mai are chirurgul din Sinaia care a operat-o
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Costuri uriașe pentru o piesă ascunsă de la mașinile asiatice moderne
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
O chitară electrică Gibson a lui Noel Gallagher de la Oasis, vândută la licitație
EDUCAȚIE Profesoară de biologie din Iași, prinsă de elevi pe un site de VIDEOCHAT, și-a dat demisia. La titularizare a luat nota 9.73
09:18
Profesoară de biologie din Iași, prinsă de elevi pe un site de VIDEOCHAT, și-a dat demisia. La titularizare a luat nota 9.73
VIDEO EXCLUSIV Dezvăluirile reputatului avocat Marian Nazat despre TENEBRELE Justiției: “Sper să aibă cineva curajul să împiedice o întoarcere la practicile odioase din urmă cu câțiva ani” / Mesajul alarmant către Nicușor Dan: „Recomand Președintelui să citească cu mare ATENȚIE Constituția!”
09:00
Dezvăluirile reputatului avocat Marian Nazat despre TENEBRELE Justiției: “Sper să aibă cineva curajul să împiedice o întoarcere la practicile odioase din urmă cu câțiva ani” / Mesajul alarmant către Nicușor Dan: „Recomand Președintelui să citească cu mare ATENȚIE Constituția!”
SPORT Cristina Neagu a plecat din România, după ce s-a retras din activitatea sportivă. Cum s-a fotografiat campioana pe meleagurile străine
08:44
Cristina Neagu a plecat din România, după ce s-a retras din activitatea sportivă. Cum s-a fotografiat campioana pe meleagurile străine
SPORT De ce a fost Gâlcă nemulțumit după 4-1 cu Unirea Slobozia. Antrenorul Rapidului anunță că schimbă primul „11”: „Va arăta altfel, cu siguranță!”
08:25
De ce a fost Gâlcă nemulțumit după 4-1 cu Unirea Slobozia. Antrenorul Rapidului anunță că schimbă primul „11”: „Va arăta altfel, cu siguranță!”
SPORT „Surpriză uriașă” marca Simona Halep. Românca revine în TENIS, la Turneul Campioanelor 2025 de la Riad. Ce rol important va avea
08:20
„Surpriză uriașă” marca Simona Halep. Românca revine în TENIS, la Turneul Campioanelor 2025 de la Riad. Ce rol important va avea