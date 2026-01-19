Un aeroport abandonat din Canada va fi transformat într-un oraș modern. La cât va ajunge investiția

Aeroportul abandonat Downsview, din nord-vestul orașului Toronto, Canada, va fi transformat într-un oraș modern cu peste 60.000 de locuitori. Investiția va fi de miliarde de euro, iar spațiul va dispune, de altfel, de locuințe, spații verzi, precum și de spații comerciale.

Aeroportul abandonat Downsview din Toronto, Canada, se va transforma într-un adevărat centru urban. Aici, peste 60.000 de persoane vor trăi. Investiția ar fi estimată la 18 miliarde de euro. Investitorii au în plan să ridice locuințe, să amplaseze spații verzi și spații comerciale pentru viitorii locuitori. Lucrarea ar trebui să înceapă în 2026, notează MEDIAFAX.

Orașul „YZD” va avea peste 30.000 de locuințe

Orașul, care se va afla pe un sit de 370 de acri, va avea șapte cartiere, acolo unde vor putea fi găzduiți circa 66.000 de locuitori. Vor exista peste 30.000 de locuințe, orașul se va numi „YZD”, iar potrivit estimărilor, până în 2051 se va dori ca noua urbe modernă să găzduiască 83.000 de oameni.

Proiectul de 30 de ani se află printre cele mai mari de acest tip din America de Nord. „Piesa centrală” este pista de 2,09 km, care va deveni o zonă pietonală și, de altfel, o zonă de legătură între cartiere. De asemenea, vor exista 22 de hectare de spații verzi (parcuri și spații deschise). Există în plan ca acoperișurile să fie acoperite cu vegetație, cu scopul de a ajuta la absorbția apei de ploaie. Prin acest mod, ar putea fi redus riscul de inundații, iar biodiversitatea poate fi îmbunătățită.

Totodată, există în plan să se încorporeze clădirile rămase ale fostului aeroport în zona urbană. Hangarele ridicate între 1950 și 1990 vor fi consolidate și li se vor oferi un alt scop. Și anume, vor fi transformate în clădiri comerciale.

