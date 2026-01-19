Prima pagină » Actualitate » Un aeroport abandonat din Canada va fi transformat într-un oraș modern. La cât va ajunge investiția

Un aeroport abandonat din Canada va fi transformat într-un oraș modern. La cât va ajunge investiția

19 ian. 2026, 15:11, Actualitate
Un aeroport abandonat din Canada va fi transformat într-un oraș modern. La cât va ajunge investiția

Aeroportul abandonat Downsview, din nord-vestul orașului Toronto, Canada, va fi transformat într-un oraș modern cu peste 60.000 de locuitori. Investiția va fi de miliarde de euro, iar spațiul va dispune, de altfel, de locuințe, spații verzi, precum și de spații comerciale.

Aeroportul abandonat Downsview din Toronto, Canada, se va transforma într-un adevărat centru urban. Aici, peste 60.000 de persoane vor trăi. Investiția ar fi estimată la 18 miliarde de euro. Investitorii au în plan să ridice locuințe, să amplaseze spații verzi și spații comerciale pentru viitorii locuitori. Lucrarea ar trebui să înceapă în 2026, notează MEDIAFAX.

Unde se află cel mai periculos aeroport din lume. Aterizarea este o provocare extremă pentru piloți

O nouă comunitate va lua naștere

Orașul „YZD” va avea peste 30.000 de locuințe

Orașul, care se va afla pe un sit de 370 de acri, va avea șapte cartiere, acolo unde vor putea fi găzduiți circa 66.000 de locuitori. Vor exista peste 30.000 de locuințe, orașul se va numi „YZD”, iar potrivit estimărilor, până în 2051 se va dori ca noua urbe modernă să găzduiască 83.000 de oameni.

Proiectul de 30 de ani se află printre cele mai mari de acest tip din America de Nord. „Piesa centrală” este pista de 2,09 km, care va deveni o zonă pietonală și, de altfel, o zonă de legătură între cartiere. De asemenea, vor exista 22 de hectare de spații verzi (parcuri și spații deschise). Există în plan ca acoperișurile să fie acoperite cu vegetație, cu scopul de a ajuta la absorbția apei de ploaie. Prin acest mod, ar putea fi redus riscul de inundații, iar biodiversitatea poate fi îmbunătățită.

Totodată, există în plan să se încorporeze clădirile rămase ale fostului aeroport în zona urbană. Hangarele ridicate între 1950 și 1990 vor fi consolidate și li se vor oferi un alt scop. Și anume, vor fi transformate în clădiri comerciale.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

Recomandarea video

Citește și

SURSE Miruţă a fost luat la mişto de Kelemen Hunor. Liderul UDMR i-a spus că se oferă voluntar pentru Groenlanda
16:25
Miruţă a fost luat la mişto de Kelemen Hunor. Liderul UDMR i-a spus că se oferă voluntar pentru Groenlanda
ECONOMIE Cazul bizar al unui pensionar român: Ce pensie a primit, după 30 de ani de muncă
16:21
Cazul bizar al unui pensionar român: Ce pensie a primit, după 30 de ani de muncă
SURSE Scandal în Coaliţie. PSD vrea ca Oana Ţoiu să explice votul României în favoarea Acordului Mercosur: „Să nu mai ia decizii pentru români”
16:06
Scandal în Coaliţie. PSD vrea ca Oana Ţoiu să explice votul României în favoarea Acordului Mercosur: „Să nu mai ia decizii pentru români”
INEDIT Ultima modă în materie de Escape Room: Realitatea virtuală. „Poți să fii în spațiu, sub apă sau să lupți cu un „final boss”. Cât costă o oră de joc
15:46
Ultima modă în materie de Escape Room: Realitatea virtuală. „Poți să fii în spațiu, sub apă sau să lupți cu un „final boss”. Cât costă o oră de joc
ECONOMIE Anunțul oficial al Ministrului Muncii. Ce sprijin se va acorda pentru pensionari, după ce creșterile de pensii nu au fost indexate cu inflația
15:42
Anunțul oficial al Ministrului Muncii. Ce sprijin se va acorda pentru pensionari, după ce creșterile de pensii nu au fost indexate cu inflația
INCIDENT Cel de-al doilea salvator al fetiței căzute în lacul din Parcul din Craiova face dezvăluiri: ”Tatăl nu trebuie blamat”
15:13
Cel de-al doilea salvator al fetiței căzute în lacul din Parcul din Craiova face dezvăluiri: ”Tatăl nu trebuie blamat”
Mediafax
Prognoza meteorologică pentru următoarele 2 săptămâni: Când se domolește gerul
Digi24
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
Cancan.ro
Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și consolida moștenirea
Mediafax
Nutriționist: „Cele 20 de alimente pe care le poți mânca pe săturate fără să depui niciun gram de grăsime”
Click
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Cancan.ro
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de gol
Ce se întâmplă doctore
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Descopera.ro
Talismanul care te protejează toată viața de orice rău
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Soarele a dezlănțuit o erupție colosală de clasă X în direcția Pământului
SURSE Scandal în Coaliție între Cătălin Predoiu și liderii USR. Prim-vicepreședintele PNL le-a spus USR-iștilor că s-a săturat să fie atacat de ei
16:29
Scandal în Coaliție între Cătălin Predoiu și liderii USR. Prim-vicepreședintele PNL le-a spus USR-iștilor că s-a săturat să fie atacat de ei
EXCLUSIV Cristoiu descifrează miza declarației despre unirea României și Republicii Moldova: Maia Sandu a bătut câmpii
16:23
Cristoiu descifrează miza declarației despre unirea României și Republicii Moldova: Maia Sandu a bătut câmpii
NEWS ALERT Bolojan face un comitet pentru bugetul pe 2026, la propunerea PSD. Vor face parte Finanțele, reprezentanții partidelor și ai primăriilor – SURSE
16:07
Bolojan face un comitet pentru bugetul pe 2026, la propunerea PSD. Vor face parte Finanțele, reprezentanții partidelor și ai primăriilor – SURSE
NEWS ALERT Coaliția a decis să-și asume răspunderea în Parlament pe reforma administrației – SURSE
15:54
Coaliția a decis să-și asume răspunderea în Parlament pe reforma administrației – SURSE
REACȚIE Starmer respinge amenințările lui Trump cu tarife vamale pentru Europa: „Războiul comercial nu este în interesul nimănui”
15:46
Starmer respinge amenințările lui Trump cu tarife vamale pentru Europa: „Războiul comercial nu este în interesul nimănui”
EXCLUSIV Cristoiu explică de ce nu merge Nicușor Dan la Davos. ”Niciodată România nu a avut ghinionul unui asemenea președinte”
15:43
Cristoiu explică de ce nu merge Nicușor Dan la Davos. ”Niciodată România nu a avut ghinionul unui asemenea președinte”

Cele mai noi

Trimite acest link pe