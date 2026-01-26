Câți pasageri folosesc linia de tren dintre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni, o investiţie de 120 de milioane de euro

Linia de cale ferată dintre Gara de Nord și Aeroportul Internaţional Henri Coandă (Otopeni), o investiţie de 120 de milioane de euro, a depăşit traficul de 1,5 milioane de pasageri în primele 11 luni ale anului trecut, în creştere faţă de perioada similară a anului anterior.
„Numărul de călători expediaţi pe ruta feroviară Bucureşti Nord-Aeroport Henri Coandă este de 1,51 milioane în ianuarie noiembrie anul trecut, faţă de 1,42 milioane de călători în ianuarie-noiembrie 2024“, arată datele transmise către ZF.ro de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).
Linia de tren, lungă de 19 kilometri, a devenit funcţională la finalul anului 2020, când CFR Călători a introdus în circulaţie pe Bucureşti Nord-Aeroportul Henri Coandă trenurile Săgeata Albastră, care opresc şi la Parc Mogoşoaia şi Patinoar.
În primul an de funcţionare, cursele de pe linia feroviară Gara de Nord- Aeroportul „Henri Coandă” au avut 300.000 de pasageri.
Dar potenţialul liniei este mult mai mare în condiţiile în care la Aeroportul din Otopeni se va construi un nou terminal, pentru un trafic de 30 de milioane de pasageri, estimat pentru 2040, potrivit sursei citate.
Tragedia feroviară din Spania. Numărul morților a crescut la 41. Garda Civilă a confiscat vagonul 6 al trenului Iryo care a deraiat
Doi minori au fost reţinuţi de poliţiştii din Caraş-Severin. Autoritățile îi suspectează că ar fi pus osii pe linia ferată
Tragedie cumplită în Thailanda. Cel puțin 27 morți și zeci de răniți, după ce o macara a căzut peste un tren cu 195 de pasageri
În Polonia, persoane necunoscute au detonat calea ferată pe care se transferă armament în Ucraina. Tusk vorbește despre un act de sabotaj
Viktor Orbán ne scurtează drumurile. Călătoria de la Budapesta la Brașov va dura doar 5 ore. ALUZII fine către București
Tehnologia și istoria din spatele funicularului „GLORIA” din Lisabona: A funcționat cu apă și abur, iar acum este monumentul național al Portugaliei