Prima pagină » Actualitate » Câți pasageri folosesc linia de tren dintre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni, o investiţie de 120 de milioane de euro

Câți pasageri folosesc linia de tren dintre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni, o investiţie de 120 de milioane de euro

26 ian. 2026, 17:44, Actualitate
Câți pasageri folosesc linia de tren dintre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni, o investiţie de 120 de milioane de euro
Galerie Foto 4
FOTO - Caracter ilustrativ: Facebook/TRANSFEROVIAR CALATORI

Linia de cale ferată dintre Gara de Nord și Aeroportul Interna­ţional Henri Coandă (Otopeni), o investiţie de 120 de milioane de euro, a depăşit traficul de 1,5 milioane de pasageri în pri­me­le 11 luni ale anului trecut, în creş­tere faţă de perioa­da simi­lară a anului anterior.

„Numărul de călători expediaţi pe ruta ferovia­ră Bucureşti Nord-Aero­port Henri Coandă este de 1,51 milioane în ianua­rie noiembrie anul trecut, faţă de 1,42 milioane de călători în ianuarie-no­iem­brie 2024“, arată date­le transmise către ZF.ro de Autoritatea pentru Re­formă Feroviară (ARF).

Linia de tren, lungă de 19 kilometri, a devenit funcţională la finalul anului 2020, când CFR Că­lători a introdus în circu­laţie pe Bucureşti Nord-Aeroportul Henri Coan­dă trenurile Săgeata Albastră, care opresc şi la Parc Mogo­şoaia şi Patinoar.

Tren „Săgeata Albastră”, aparținând CFR Călători, în Gara Aeroportul „Henri Coandă” (FOTO - Caracter ilustrativ: Facebook/CFR Călători)

Tren „Săgeata Albastră”, aparținând CFR Călători, în Gara Aeroportul „Henri Coandă” (FOTO – Caracter ilustrativ: Facebook/CFR Călători)

În primul an de funcţionare, cursele de pe linia feroviară Gara de Nord- Aeroportul „Henri Coandă” au avut 300.000 de pasageri.

Dar potenţialul liniei este mult mai mare în condiţiile în care la Aeroportul din Otopeni se va construi un nou terminal, pentru un trafic de 30 de milioane de pasageri, estimat pentru 2040, potrivit sursei citate.

FOTO - Caracter ilustrativ: Facebook/TRANSFEROVIAR CALATORI

FOTO – Caracter ilustrativ: Facebook/TRANSFEROVIAR CALATORI

Autorul mai recomandă:

Tragedia feroviară din Spania. Numărul morților a crescut la 41. Garda Civilă a confiscat vagonul 6 al trenului Iryo care a deraiat

Doi minori au fost reţinuţi de poliţiştii din Caraş-Severin. Autoritățile îi suspectează că ar fi pus osii pe linia ferată

Tragedie cumplită în Thailanda. Cel puțin 27 morți și zeci de răniți, după ce o macara a căzut peste un tren cu 195 de pasageri

În Polonia, persoane necunoscute au detonat calea ferată pe care se transferă armament în Ucraina. Tusk vorbește despre un act de sabotaj

Viktor Orbán ne scurtează drumurile. Călătoria de la Budapesta la Brașov va dura doar 5 ore. ALUZII fine către București

Tehnologia și istoria din spatele funicularului „GLORIA” din Lisabona: A funcționat cu apă și abur, iar acum este monumentul național al Portugaliei

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Fostul SANEPID a tăiat în carne vie sectorul pâinii: 1.500 de controale, 35 de unități închise. Ce amenzi au primit producătorii de pâine
17:41
Fostul SANEPID a tăiat în carne vie sectorul pâinii: 1.500 de controale, 35 de unități închise. Ce amenzi au primit producătorii de pâine
OPINIE CTP îl desființează pe savantul care ar fi descoperit unde se află Raiul. „Un șarlatan care a vândut toată viața corcituri de religie cu știință”
17:34
CTP îl desființează pe savantul care ar fi descoperit unde se află Raiul. „Un șarlatan care a vândut toată viața corcituri de religie cu știință”
RETAIL Încă un lanț de magazine părăsește definitiv România. Anunțul oficial al companiei
17:17
Încă un lanț de magazine părăsește definitiv România. Anunțul oficial al companiei
SCANDALOS Înainte de a-l ucide pe Mario, suspecții au desfigurat în bătaie un alt tânăr. Plângerea depusă la poliție, retrasă la presiunea părinților făptașilor
16:44
Înainte de a-l ucide pe Mario, suspecții au desfigurat în bătaie un alt tânăr. Plângerea depusă la poliție, retrasă la presiunea părinților făptașilor
TRAGEDIE Tragedie la săniuș în județul Harghita. Un bărbat a murit după ce a căzut de pe o sanie trasă de o mașină
16:13
Tragedie la săniuș în județul Harghita. Un bărbat a murit după ce a căzut de pe o sanie trasă de o mașină
FLASH NEWS România găzduiește cel mai mare exercițiu militar al Forțelor Terestre ale SUA din Europa. Când are loc și ce testează NATO
16:07
România găzduiește cel mai mare exercițiu militar al Forțelor Terestre ale SUA din Europa. Când are loc și ce testează NATO
Mediafax
Turcul care a ucis un polițist cu mașina a evadat de la Rahova
Digi24
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria. Ce i-a stricat planul
Cancan.ro
Ea e Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă în urmă cu puțin timp, în București. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Mediafax
Surse: Coaliția amână angajarea răspunderii pe reforma administrației. Divergențe între premier și PSD-UDMR
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”
Cancan.ro
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit 'nenorocirea'
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
Descopera.ro
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Logoterapia – 15 principii care te pot ajuta să găsești sens în situații limită din viață
RĂZBOI Alertă în Marea Baltică. Finlanda acuză Rusia că sabotează cablurile electrice și conductele de gaze
17:57
Alertă în Marea Baltică. Finlanda acuză Rusia că sabotează cablurile electrice și conductele de gaze
SCANDAL Cine este generalul chinez arestat sub acuzația de vânzarea secretelor de stat despre arsenalul nuclear către SUA
17:42
Cine este generalul chinez arestat sub acuzația de vânzarea secretelor de stat despre arsenalul nuclear către SUA
INEDIT Un influencer a zburat 1.600 de kilometri doar pentru a bea o halbă din berea sa favorită care costă doar un euro. Cât a plătit pentru zbor
17:10
Un influencer a zburat 1.600 de kilometri doar pentru a bea o halbă din berea sa favorită care costă doar un euro. Cât a plătit pentru zbor
EXCLUSIV Cristoiu, uluit să afle de terenul lui Nicușor Dan de 7.000 de metri pătrați, din Predeal: „De unde a avut bani? De unde 180.000 de euro?”
17:06
Cristoiu, uluit să afle de terenul lui Nicușor Dan de 7.000 de metri pătrați, din Predeal: „De unde a avut bani? De unde 180.000 de euro?”
EXCLUSIV Ion Cristoiu, atac la adresa ministrului Apărării: „Funcția lui Miruță are o caracteristică: zice o prostie și după trei zile o dezminte”
16:43
Ion Cristoiu, atac la adresa ministrului Apărării: „Funcția lui Miruță are o caracteristică: zice o prostie și după trei zile o dezminte”
CONTROVERSĂ Vicepremierul Italiei, Matteo Salvini, dă de pământ cu Zelenski: „Și are tupeul să se plângă?”. Îl somează să semneze pacea
16:36
Vicepremierul Italiei, Matteo Salvini, dă de pământ cu Zelenski: „Și are tupeul să se plângă?”. Îl somează să semneze pacea

Cele mai noi

Trimite acest link pe