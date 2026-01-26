Câți pasageri folosesc linia de tren dintre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni, o investiţie de 120 de milioane de euro

Linia de cale ferată dintre Gara de Nord și Aeroportul Interna­ţional Henri Coandă (Otopeni), o investiţie de 120 de milioane de euro, a depăşit traficul de 1,5 milioane de pasageri în pri­me­le 11 luni ale anului trecut, în creş­tere faţă de perioa­da simi­lară a anului anterior.

„Numărul de călători expediaţi pe ruta ferovia­ră Bucureşti Nord-Aero­port Henri Coandă este de 1,51 milioane în ianua­rie noiembrie anul trecut, faţă de 1,42 milioane de călători în ianuarie-no­iem­brie 2024“, arată date­le transmise către ZF.ro de Autoritatea pentru Re­formă Feroviară (ARF).

Linia de tren, lungă de 19 kilometri, a devenit funcţională la finalul anului 2020, când CFR Că­lători a introdus în circu­laţie pe Bucureşti Nord-Aeroportul Henri Coan­dă trenurile Săgeata Albastră, care opresc şi la Parc Mogo­şoaia şi Patinoar.

În primul an de funcţionare, cursele de pe linia feroviară Gara de Nord- Aeroportul „Henri Coandă” au avut 300.000 de pasageri.

Dar potenţialul liniei este mult mai mare în condiţiile în care la Aeroportul din Otopeni se va construi un nou terminal, pentru un trafic de 30 de milioane de pasageri, estimat pentru 2040, potrivit sursei citate.

