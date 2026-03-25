Ce alimente să consumi la cină pentru a avea un somn odihnitor, potrivit unui studiu

Ți s-a întâmplat să nu dormi suficient sau să ai un somn agitat? Există posibilitatea, uneori, ca alimentele pe care le consumi să interfereze cu programul de odihnă. A fost efectuat un studiu prin intermediul căruia experții au aflat care ar fi nutrientul esențial care ar putea ajuta digestia și care ar putea avea efect anticancerigen. Vezi mai jos.

Experții explică faptul că alimentele consumate pe parcursul zilei afectează somnul, iar o porție suplimentară a unui nutrient esențial ar putea duce la cele șapte până la nouă ore necesare de somn de care au nevoie majoritatea adulților. Cel mai cuprinzător studiu de până acum a arătat că trebuie să fie consumate suficiente fibre pe parcursul zilei pentru a dormi bine noaptea. Mii de subiecți au luat parte la acest studiu.

Cum au fost colectate datele

Pe lângă un somn odihnitor, consumul de fibre pe parcursul zilei oferă și beneficii tranzitului. Cercetătorii au analizat datele privind somnul și dieta colectate de la peste 3.500 de adulți pe parcursul a două zile consecutive. Aceștia au purtat un dispozitiv pentru a măsura somnul. Subiecții au avut senzori pe piept, la încheietura mâinii și pe un deget. Li s-au monitorizat nivelurile de oxigen din sânge și ritmul cardiac și respirator, precum și sforăitul, arată New York Post.

Măsurătorile au fost folosite pentru a determina cât timp au petrecut participanții în cele patru etape ale somnului: somn ușor (care este împărțit în două etape), faza profundă, restauratoare și somnul cu mișcări rapide ale ochilor (REM).

Cercetătorii au utilizat, de altfel, și un model computațional pentru a determina cum 25 de factori alimentari au afectat somnul în fiecare noapte. Desigur, s-au luat în considerare alte date relevante pentru cercetare, precum vârsta subiectului, sexul, dar și aportul de cafeină și, implicit, dieta. Studiul a arătat că persoanele care au consumat mai mult decât media de 21 de grame de fibre pe zi au dormit mai bine decât cei care au consumat mai puțin.

Cercetătorii nu sunt complet siguri de ce fibrele afectează somnul în această măsură, dar alte studii sugerează că microbii intestinali le fermentează în acizi grași cu lanț scurt care reduc inflamația și modifică semnalizarea intestin-creier pentru a promova un somn mai profund, scrie sursa citată.

Alimente bogate în fibre sunt: carnea de pui, carnea de vită, ouăle, somonul, telemeaua, brânza de vaci, ton, cod, fasole. Pe listă se adaugă  năutul, carnea de curcan, semințele de dovleac, semințele de chia, migdalele, arahidele, tofu, lintea, ovăzul, hrișca.

