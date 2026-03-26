Călin Georgescu, chemat de urgență la Judecătoria Sectorului 1 chiar de ziua lui de naștere

Călin Georgescu trebuie să se prezinte astăzi la Judecătoria Sectorului 1, după ce a aflat de la avocatul său că termenul de judecată a fost mutat cu o lună mai devreme. Deși data inițială de pe portalul instanței era 28 aprilie 2026, acesta a primit solicitarea de a veni în fața judecătorilor imediat după o emisiune în care a atacat actuala putere.

Anca Alexandrescu a declarat că nicio citație oficială nu a ajuns la fostul candidat la alegerile prezidențiale, ci vestea a fost transmisă doar prin telefon avocatului său.

Vestea prezentării de urgență la tribunal a venit chiar de ziua de naștere a lui Călin Georgescu. Instanța a programat analiza controlului judiciar pentru ora 12:00, acolo unde se așteaptă o decizie cu privire la măsura controlului judiciar.

