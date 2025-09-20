Prima pagină » Actualitate » Când are loc echinocțiul de toamnă 2025. Ce se întâmplă după fenomenul astronomic și din ce moment zilele devin mai scurte decât nopțile

Când are loc echinocțiul de toamnă 2025. Ce se întâmplă după fenomenul astronomic și din ce moment zilele devin mai scurte decât nopțile

20 sept. 2025, 17:44, Actualitate
Când are loc echinocțiul de toamnă 2025. Ce se întâmplă după fenomenul astronomic și din ce moment zilele devin mai scurte decât nopțile
Când are loc echinocțiul de toamnă 2025 / foto: colaj Shutterstock/Envato

În curând va avea loc echinocțiul de toamnă 2025, un fenomen astronomic așteptat de mulți, când ziua și noaptea se află aproape în echilibru. Zilele vor deveni mai scurte, iar nopțile mai lungi.

Echinocțiul de toamnă va avea loc pe 22 septembrie 2025, la ora locală 21:19. După ce va fi o „balansare” între noapte și zi, se va constata că se va însera mai rapid decât până acum. Zilele vor deveni mai scurte, iar nopțile mai lungi, acest ritm având loc până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie 2025.

Originile cuvântului „echinocțiu”

Cuvântul provine din francezul „équinoxe” și derivă din latinescul „aequinoctium”. Cuvântul din latină este format din alte două structuri – „aequus”, care înseamnă „egal”, dar și „nox” / „noctis”, care înseamnă „noapte”.

Acest fenomen astronomic are loc de două ori pe an – primăvara și toamna. Primul echinocțiu are loc între 19 și 21 martie. Al doilea echinocțiu are loc între jurul datei de 22 – 23 septembrie.

„Punctul echinocțiului de toamnă se află pe sfera cerească la intersecția eclipticii (proiecția pe sfera cerească a planului orbitei Pământului) cu ecuatorul ceresc, pe care Soarele îl traversează la aceasta dată, trecând din emisfera nordică a sferei cerești în cea sudică”, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

După ce are loc acest fenomen, ar putea să se marcheze o răcire treptată a vremii.

De altfel, există și câteva obiceiuri legate de echinocțiul de toamnă. În anumite regiuni din România, se încheie sezonul agricol, iar recoltele sunt strânse. Alți gospodari pregătesc merindele pentru iarnă, dar și lemnele de foc.

În noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025 vom trece la ora de iarnă. Citește AICI mai multe detalii.

Autorul recomandă:

Vortexul polar se îndreaptă spre România. Meteorologii anunță o iarnă cu ger năpraznic

Echinocțiul de toamnă 2025. Ce schimbări aduce și cum se resimt în viața fiecărei zodii în parte

Cum va influența eclipsa parțială de Soare din 21 septembrie fiecare ZODIE în parte. Ce trebuie să știe nativii

Sursă foto: colaj Shutterstock / Envato

Citește și

ULTIMA ORĂ Scenariul DEMISIEI lui Ilie Bolojan, dezvăluit de consilierul său. Ionuț Dumitru a spus cine pune „frână” reformelor premierului
18:47
Scenariul DEMISIEI lui Ilie Bolojan, dezvăluit de consilierul său. Ionuț Dumitru a spus cine pune „frână” reformelor premierului
ACTUALITATE Cum a ajuns un bărbat din Alba să rămână fără aproape 7.600 de lei de pe card. Și-a dat seama abia seara ce s-a întâmplat, de fapt
18:28
Cum a ajuns un bărbat din Alba să rămână fără aproape 7.600 de lei de pe card. Și-a dat seama abia seara ce s-a întâmplat, de fapt
EXCLUSIV Cum explică Romatsa incidentul grav de la Cluj, DEZVĂLUIT de Gândul, unde un controlor de trafic a adormit pe tură: „Experiență redusă și oboseală acumulată”
18:25
Cum explică Romatsa incidentul grav de la Cluj, DEZVĂLUIT de Gândul, unde un controlor de trafic a adormit pe tură: „Experiență redusă și oboseală acumulată”
ACTUALITATE Cum se vede Bucureștiul în ochii SUA de ziua lui. Fotografia ISTORICĂ aleasă pentru a descrie Capitala României
18:08
Cum se vede Bucureștiul în ochii SUA de ziua lui. Fotografia ISTORICĂ aleasă pentru a descrie Capitala României
ULTIMA ORĂ Producții RECORD de cereale și rapiță pentru România. Florin Barbu anunță revenirea în top a agriculturii în 2025: „Este cea mai mare bogăție”
17:46
Producții RECORD de cereale și rapiță pentru România. Florin Barbu anunță revenirea în top a agriculturii în 2025: „Este cea mai mare bogăție”
EXTERNE Grecia, din nou în vizorul UE. Statul Elen riscă să fie sancționat pentru deturnare de fonduri europene pentru agricultură
17:15
Grecia, din nou în vizorul UE. Statul Elen riscă să fie sancționat pentru deturnare de fonduri europene pentru agricultură
Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Digi24
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare mai radicală”
Cancan.ro
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Adevarul
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești. Locul care a reinventat igiena urbană
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Click
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Digi24
Ce secrete ascunde „Insula nemuritorilor” din Grecia, unde localnicii sunt mai fericiți și trăiesc mai mult decât restul lumii
Cancan.ro
Anda Adam, umilită după participarea la Asia Express. A fost taxată aspru: 'Este așa o
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
observatornews.ro
Starea fetiţei de 3 ani care a căzut de la etajul 4, în Chiajna. Parbrizul unei maşini i-a salvat viaţa
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Un tânăr de 22 de ani a murit într-un teribil accident rutier, în județul Arad. Șoferul a pierdut controlul volanului într-o curbă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Exploratorul care a ajuns mai departe decât Marco Polo
Capital.ro
Călin Georgescu a luat decizia. Și-a suspendat personal activitatea. Rămâne fără venituri până în 2026
Evz.ro
Drumul spre un zâmbet de Hollywood trece prin Turcia. De ce aleg românii serviciile stomatologice din străinătate
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Ce mesaj a lăsat Doina Teodoru pe rețelele de socializare, după imaginile care au apărut cu Cătălin Scărlătescu în prezența unei blonde. Ce detaliu extrem de interesant a fost observat
RadioImpuls
Întrebarea prezentatoarei TV a schimbat totul în 10 secunde! Nimeni nu credea că Lucia va spune așa ceva, dar a spus: "Credeam că ne permitem". Ce a urmat a fost cea mai NEAȘTEPTATĂ reacție din emisiune
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Ședințele politice la sfârșitul secolului al XIX-lea: Bătăuși din periferia orașului apărau sala în eventualitatea unui atac al „cetățenilor indignați”