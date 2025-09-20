Când are loc echinocțiul de toamnă 2025. Ce se întâmplă după fenomenul astronomic și din ce moment zilele devin mai scurte decât nopțile

În curând va avea loc echinocțiul de toamnă 2025, un fenomen astronomic așteptat de mulți, când ziua și noaptea se află aproape în echilibru. Zilele vor deveni mai scurte, iar nopțile mai lungi.

Echinocțiul de toamnă va avea loc pe 22 septembrie 2025, la ora locală 21:19. După ce va fi o „balansare” între noapte și zi, se va constata că se va însera mai rapid decât până acum. Zilele vor deveni mai scurte, iar nopțile mai lungi, acest ritm având loc până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie 2025.

Originile cuvântului „echinocțiu”

Cuvântul provine din francezul „équinoxe” și derivă din latinescul „aequinoctium”. Cuvântul din latină este format din alte două structuri – „aequus”, care înseamnă „egal”, dar și „nox” / „noctis”, care înseamnă „noapte”.

Acest fenomen astronomic are loc de două ori pe an – primăvara și toamna. Primul echinocțiu are loc între 19 și 21 martie. Al doilea echinocțiu are loc între jurul datei de 22 – 23 septembrie.

„Punctul echinocțiului de toamnă se află pe sfera cerească la intersecția eclipticii (proiecția pe sfera cerească a planului orbitei Pământului) cu ecuatorul ceresc, pe care Soarele îl traversează la aceasta dată, trecând din emisfera nordică a sferei cerești în cea sudică”, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

După ce are loc acest fenomen, ar putea să se marcheze o răcire treptată a vremii.

De altfel, există și câteva obiceiuri legate de echinocțiul de toamnă. În anumite regiuni din România, se încheie sezonul agricol, iar recoltele sunt strânse. Alți gospodari pregătesc merindele pentru iarnă, dar și lemnele de foc.

În noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025 vom trece la ora de iarnă. Citește AICI mai multe detalii.

