Care este, de fapt, diferența dintre ouăle albe și ouăle brune. Explicația dată de un specialist

Te-ai întrebat vreodată care este diferența dintre ouăle albe și ouăle brune? Un specialist a venit cu o serie de explicații referitoare la acest produs des achiziționat din piețe și supermarketuri. Întrucât majoritatea ouălor din supermarketuri sunt de obicei maronii, găsirea unei cutii cu ouă albe (sau chiar mixte) poate părea bizară. Astfel, poate fi pus la îndoială gustul: există o diferență între cele două tipuri de ouă? Se gătesc diferit? Au valori nutriționale diferite? Vezi mai jos, în articol, detaliile.

În general, găinile produc, anual, circa 300 de ouă, începând cu vârsta de aproximativ 19 săptămâni.

Richard Mew, de la Bird Brothers, un producător de ouă din Bedfordshire, a explicat că diferența între cele două tipuri de ouă are la bază, de fapt, proveniența lor. La capitolul instrucțiunilor de gătire nu există vreo diferență.

„Diferența dintre ouăle albe și ouăle brune este simplă. Ouăle albe provin de la găini albe, în timp ce ouăle brune provin de la găini brune. Dar când vine vorba de gust și instrucțiuni de gătire, nu există nicio diferență”, a menționat Richard Mew.

Diferența de nuanțe o oferă găina

Henry O’Connor, fondatorul Better Eggs, un brand britanic dedicat ouălor premium și bunăstării găinilor, a adăugat: „Ouăle albe sunt depuse în mare parte de găini cu pene și lobi ai urechilor mai deschise la culoare, în timp ce ouăle maro provin de obicei de la găini cu pene mai închise la culoare și lobi ai urechilor roșii. Asta e tot. Diferența este pur cosmetică – nu are niciun impact asupra conținutului oului”.

Serviciul Britanic de Informații despre Ouă a confirmat că nuanța cojii ouălor depinde exclusiv de rasa găinii.

Paul Mason, șeful diviziei de alimente de la firma de livrare de mese sănătoase Prep Kitchen, a explicat: „Culoarea cojii depinde în totalitate de rasa găinii. Găinile cu pene albe tind să depună ouă albe, în timp ce găinile cu pene maro depun ouă maro”.

„Culoarea cojii unui ou este genetică și depinde de rasa găinii și nu este un semn de calitate, contrar a ceea ce mulți au fost făcuți să creadă. Ca regulă generală, ouăle albe provin de la găini albe, iar ouăle maro de la găini maro”, întărește ideea și Rebbecca Tonks, CEO-ul St Ewe Free Range Eggs, scrie Mirror.co.uk.

Cum îți dai seama ce culoare va fi oul?

Totuși, există un truc fascinant pentru a prezice culoarea unui ou. Charlotte Thomas, manager regional de evaluare la RSPCA Assured, a dezvăluit: „Sună ciudat, dar este adevărat – culoarea lobilor urechilor unei găini se va potrivi adesea cu culoarea ouălor sale. Așadar, lobii urechilor de culoare închisă înseamnă în mod normal ouă maronii, în timp ce păsările cu lobi mai deschisi depun ouă albe”.

Există vreo diferență de calitate între cele două tipuri de ouă?

Deși multe persoane ar putea crede că există o diferență nutrițională între ouăle albe și cele brune, realitatea este cu totul diferită. Culoarea cojii nu are nicio legătură cu nivelul de calitate. Însă, calitatea poate varia în funcție de modul în care găinile sunt crescute, precum și în funcție de hrana pe care o primesc păsările.

Destini Moody, expertă în dietetică sportivă certificată la Flex Therapist CEUs, a spus: „Ouăle albe și maro sunt în esență la fel. Obțineți proteine ​​de înaltă calitate, un profil puternic de aminoacizi și nutrienți precum colina, vitamina B12, iod și seleniu. Atât cojile albe, cât și cele maro pot exista ca ouă omega-3 sau ouă cu conținut ridicat de vitamina D”.

Nu există diferențe nutriționale între cele două, confirmă și Serviciul britanic de informații despre ouă.

Au un gust diferit? Ar trebui gătite altfel?

Katie Vine de la Dinners Done Quick, bucătar profesionist și creator de rețete, crescută la o fermă de pui, a declarat: „Orice diferențe de aromă provin din dieta puiului, din prospețimea oului sau din modul în care este preparat, nu din culoarea cojii oului. Nu este nevoie să le gătim diferit”.

Henry O’Connor de la Better Eggs a declarat: „Ceea ce afectează cu adevărat aroma și nutriția este modul în care sunt crescute găinile. Dieta, standardele de bunăstare și spațiul pe care găinile le au la dispoziție joacă un rol mult mai important în calitatea, prospețimea și gustul ouălor decât ar putea-o face vreodată culoarea cojii”.

Nu există nici vreo diferență la capitolul gătirii.

Sursă foto: Mediafax Foto