Prima pagină » Actualitate » Care este ora până la care poți consuma cofeină

Care este ora până la care poți consuma cofeină

11 feb. 2026, 11:00, Actualitate
Care este ora până la care poți consuma cofeină
Care este ora până la care poți consuma cofeină

Consumul cofeinei este recomandat de specialiști până la o anumită oră, altfel poate afecta somnul în mod negativ.

Cofeina este un ingredient prezent în cafea și ceai, dar și în băuturile răcoritoare. Este recomandat să se consume cofeină până la o anumită oră pentru ca somnul să nu fie afectat.

Colegiul Regal al Psihiatrilor recomandă consumul cofeinei până la ora 14:00 pentru ca odihna nocturnă să nu fie afectată.

”Oprirea consumului de ceai, cafea sau orice altă băutură cu cofeină înainte de ora 14.00. Dacă doriți o băutură caldă seara, încercați ceva cu lapte sau ierburi și fără cofeină”, explică specialiștii, potrivit libertatea.ro.

Numeroase cercetări au scos la iveală beneficiile consumului moderat de cafea și ceai, arătând o reducere a riscului de boli cardiometabolice, inclusiv boli de inimă, accident vascular cerebral și diabet.

În urma unui studiu realizat în Marea Britanie în anul 2024 s-aa constatat că trei cești de cafea pe zi au redus riscul acestor afecțiuni cu 48%, iar un alt studiu a asociat consumul de cafea dimineața cu o scădere a mortalității premature.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Miercuri are loc al 5-lea termen în procesul judecătorului CCR, Dacian Dragoș, la Curtea de Apel București
12:01
Miercuri are loc al 5-lea termen în procesul judecătorului CCR, Dacian Dragoș, la Curtea de Apel București
JUSTIȚIE Contul surpriză de 1.000.000 de euro de care Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, nu vrea să vorbească. A intrat în cursa pentru Parchetul General
11:45
Contul surpriză de 1.000.000 de euro de care Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, nu vrea să vorbească. A intrat în cursa pentru Parchetul General
STATISTICĂ Județul cu rata de deces cea mai mare din România. De două ori mai multe înmormântări decât botezuri
11:32
Județul cu rata de deces cea mai mare din România. De două ori mai multe înmormântări decât botezuri
DECES Soprana Liliana Dumitrache a încetat din viață. Fosta prim-solistă a Operei Naționale București avea 72 de ani 
11:30
Soprana Liliana Dumitrache a încetat din viață. Fosta prim-solistă a Operei Naționale București avea 72 de ani 
SPORT CFR Cluj are oferta pe masă de la miliardarii ruși. Ce jucător din echipa lui Ioan Varga este cerut în străinătate
11:08
CFR Cluj are oferta pe masă de la miliardarii ruși. Ce jucător din echipa lui Ioan Varga este cerut în străinătate
ULTIMA ORĂ Călin Georgescu a ajuns la Curtea de Apel Bucureşti. Este acuzat de tentativă de răsturnare a ordinii constituţionale
10:41
Călin Georgescu a ajuns la Curtea de Apel Bucureşti. Este acuzat de tentativă de răsturnare a ordinii constituţionale
Mediafax
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană
Digi24
Ungaria este cea mai coruptă țară din Uniunea Europeană pentru al patrulea an consecutiv
Cancan.ro
Mama lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în Sibiu, face dezvăluiri uluitoare despre fosta parteneră a fiului ei: 'Nu credeam!'
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Mediafax
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în grevă. Sunt posibile perturbări majore ale zborurilor
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Turiștii care ajung în România, ținta țepelor șoferilor de ride sharing. Ce a pățit un italian: Bănuiala e că sunt înțeleși între ei
Cancan.ro
A murit și soția însărcinată a lui Sorin Iacob, afaceristul care și-a pierdut viața în accidentul cumplit din Iași 😢
Ce se întâmplă doctore
Joey din „Friends” a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum Matt LeBlanc, la doi ani de la moartea lui Matthew Perry
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Scandal uriaș! Fabrică rusească de tunuri, dotată cu tehnologie din UE
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre săpun și dezinfectant?
CONTROVERSĂ Motivul uluitor pentru care Trump a majorat drastic tarifele împotriva Elveției. Președintele american face noi mărturisiri
11:43
Motivul uluitor pentru care Trump a majorat drastic tarifele împotriva Elveției. Președintele american face noi mărturisiri
ACCIDENT Momente de panică pe o șosea din SUA, după ce un avion a aterizat forțat lovind trei mașini aflate în trafic: „Cred că nu vom reuși”
11:40
Momente de panică pe o șosea din SUA, după ce un avion a aterizat forțat lovind trei mașini aflate în trafic: „Cred că nu vom reuși”
SPORT „EXCLUSIV RAPID” după CFR – Rapid 1-1, cu Alexandru Ioniță!
11:34
„EXCLUSIV RAPID” după CFR – Rapid 1-1, cu Alexandru Ioniță!
CONTROVERSĂ Curierii Glovo au răbufnit în Italia. Aceștia sunt nemulțumiți de condițiile de muncă: „Mă simt ca un număr, nu există contact uman” 
11:15
Curierii Glovo au răbufnit în Italia. Aceștia sunt nemulțumiți de condițiile de muncă: „Mă simt ca un număr, nu există contact uman” 
CONTROL Extrema dreaptă din Europa cere o „poliție” de tip ICE pentru deportări, pe modelul promovat de Trump
11:11
Extrema dreaptă din Europa cere o „poliție” de tip ICE pentru deportări, pe modelul promovat de Trump
Gândul de Vreme Se încălzește vremea sau revine gerul? ANM transmite, pentru Gândul, prognoza de ultimă oră
11:03
Se încălzește vremea sau revine gerul? ANM transmite, pentru Gândul, prognoza de ultimă oră

Cele mai noi

Trimite acest link pe