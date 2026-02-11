Care este ora până la care poți consuma cofeină

Consumul cofeinei este recomandat de specialiști până la o anumită oră, altfel poate afecta somnul în mod negativ.

Cofeina este un ingredient prezent în cafea și ceai, dar și în băuturile răcoritoare. Este recomandat să se consume cofeină până la o anumită oră pentru ca somnul să nu fie afectat.

Colegiul Regal al Psihiatrilor recomandă consumul cofeinei până la ora 14:00 pentru ca odihna nocturnă să nu fie afectată.

”Oprirea consumului de ceai, cafea sau orice altă băutură cu cofeină înainte de ora 14.00. Dacă doriți o băutură caldă seara, încercați ceva cu lapte sau ierburi și fără cofeină”, explică specialiștii, potrivit libertatea.ro.

Numeroase cercetări au scos la iveală beneficiile consumului moderat de cafea și ceai, arătând o reducere a riscului de boli cardiometabolice, inclusiv boli de inimă, accident vascular cerebral și diabet.

În urma unui studiu realizat în Marea Britanie în anul 2024 s-aa constatat că trei cești de cafea pe zi au redus riscul acestor afecțiuni cu 48%, iar un alt studiu a asociat consumul de cafea dimineața cu o scădere a mortalității premature.