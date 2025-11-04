Cât a ajuns să coste o locuință în Sibiu. Prețul unui mp se apropie de 2.000 de euro

După o creștere cu 11 procente în ultimul an, prețurile locuințelor din Sibiu dau semne de stabilizare. Situația este una similară și în alte mari orașe din România.

Prețurile locuințelor încep să intre în stabilitate în marile orașe din țară, după creșteri susținute înregistrare în ultimele luni. Excepție face doar Oradea, pe fondul unei oferte disponibile pe piață, pe parcursul lunii octombrie au putut fi observate unele scăderi la nivelul prețurilor.

Cât costă un metru pătrat în Sibiu

“În ultimii ani, am traversat o perioadă de creștere anuală importantă, de peste 15% pe an, a prețurilor apartamentelor. Iată că intrăm în prezent într-o etapă de stabilizare determinată de măsurile fiscale și reașezarea așteptărilor de ambele părți – cumpărători și vânzători. Ne așteptăm ca această perioadă să se mențină pe termen scurt, după care să reintrăm gradual pe un trend de creștere, România menținându-se ca una din țările europene în care apartamentele rămân accesibile.”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Prețul unui metru pătrat util în municipiul Sibiu a ajuns la 1920 de euro, comparabil cu prețurile solicitate în Constanța.

”Unul dintre cele mai frumoase orașe din Transilvania atrage, în ultimul timp, tot mai des atenția unor nume mari din real estate-ul românesc. Prețurile înaintează și ele încet, dar sigur. Este vorba despre Sibiu, locul unde prețul mediu solicitat pentru apartamente a ajuns să rivalizeze cu cel practicat în Constanța, cel mai important oraș de pe litoral.

Discutăm despre o medie de 1.920 euro/mp util solicitată cumpărătorilor în Sibiu, după un avans cu 0,6% în ultima lună și cu 11% în ultimul an. Prețurile apartamentelor din Constanța au stagnat în octombrie, dar se mențin cu 12% peste nivelul înregistrat în octombrie 2024”, se precizează în analiza Imobiliare.ro.

Care este situația în restul țării

Luna octombrie a adus o stagnare a prețurilor solicitate pentru locuințele din Brașov, după creșteri succesive care au propulsat orașul pe locul doi în topul celor mai scumpe din țară. În ultimul an, apartamentele noi din Brașov s-au scumpit cu 14% și au ajuns să intre în piață cu un preț mediu de 2.695 euro/mp util.

