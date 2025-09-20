Prima pagină » Actualitate » Cât a ajuns să coste o noapte de cazare pe litoralul românesc spre finalul lui septembrie 2025. Oferte tentante pentru turiști

20 sept. 2025, 15:15, Actualitate
Cât a ajuns să coste o noapte de cazare pe litoralul românesc, acum, spre finalul lui septembrie 2025 / foto: colaj Shutterstock

În această perioadă, o noapte de cazare poate fi mai ieftină, spre deosebire de vârful sezonului estival. Spre finalul lunii septembrie 2025, turiștii se pot bucura de prețuri mai mici pe litoral, dar și de o vreme plăcută.

În luna septembrie 2025 se derulează Programul „Litoralul pentru Toți”, iar turiștii au ocazia să scoată mai puțini bani din buznare pentru cazare. Vremea continuă să se mențină plăcută la malul mării.

Deși în anumite zile s-au înregistrat precipitații, vântul a suflat puternic, iar temperatura apei mării a scăzut, turiștii nu s-au lăsat descurajați și și-au continuat concediile pe litoralul românesc.

O noapte de cazare la mare este mai ieftină, acum, în septembrie 2025

În această perioadă, prețurile cazărilor sunt mai mici, spre deosebire de cele percepute în vârful sezonului estival.

În funcție de cazarea și zilele alese pentru ședere, turiștii pot beneficia și de diverse facilități care sunt puse la dispoziție de hotelieri. De pildă, cazarea la un hotel cotat la 4 stele pornește de la 280 de lei. În banii respectivi este inclus și micul-dejun, arată Observatornews.ro.

Altfel, există și variante ușor mai scumpe, pentru cei care nu doresc să se încumete să facă o baie în mare, dar totuși își doresc să se bucure de o astfel de activitate. De exemplu, cazarea poate fi în jur de 320 de lei pe noapte, la o unitate hotelieră care pune la dispoziție accesul gratuit la SPA, piscină.

Eveniment în Mamaia Nord, în acest weekend

De altfel, acest weekend vine și cu un eveniment special pentru cei care au o pasiune către domeniul auto. În Mamaia Nord, mai mulți piloți din România, Italia, Turcia, Bulgaria și Spania se vor întrece la raliu.

Sursă foto: colaj Shutterstock

