Cât a ajuns să coste un kilogram de cartofi românești, în martie 2026. „Măcar investiția să o scoatem”

Au apărut primii cartofi românești, una dintre legumele preferate ale românilor. Prețul afișat pe tarabele din piețe, în schimb, în descurajează pe mulți dintre clienți să cumpere leguma. Iată cât a ajuns să coste un kilogram, acum, în martie 2026.

Cartofii românești au început să apară pe tarabele din piețele din țară. Totuși, prețurile percepute de comercianți îi fac pe clienți să se gândească de două ori înainte de achiziție. Prin comparație, cartofii de import costă chiar și de zece ori mai puțin.

Cât costă cartofii românești la tarabă

Un kilogram de cartofi românești ajunge să coste și 30 de lei. Prețul îi descurajează pe mulți dintre clienți, fiind tot mai atenți la cheltuielile săptămânale. Altfel, pe tarabele din piețele românești se găsesc și cartofi noi din țări precum Ungaria, Grecia și Egipt, scrie Observatornews.ro.

„S-au recoltat primii cartofi unde fermierii au avut încălzire cu centrală termică ceea ce este foarte greu de suportat pentru majoritatea fermierilor. Cei care nu au avut încălzire vor recolta pe la jumătatea lui aprilie”, a spus Aurelia Diaconu, care este inginer agronom.

„Așteptări mari nu avem. N-am avut lumină, n-am avut căldură. Măcar investiția să o scoatem”, a precizat Ionel Anghel, care este producător.

Un producător explică faptul că producția este aproape la jumătate față de anul trecut.

