Cât te costă „coșul de Paște" (toate cumpărăturile) în 2026, în funcție de orașul din România în care locuiești

Ca în fiecare an, sărbătorile pascale înseamnă, pe lângă bucuria spirituală a momentului Învierii Domnului, și alergături prin oraș pentru cumpărăturile necesare pregătirii unei mese îmbelșugate. GÂNDUL.RO vine în ajutorul dumneavoastră cu o informație prețioasă: am calculat cât te costă „coșul de Paște” (adică, toate cumpărăturile) în 2026, în funcție de localitatea din România în care trăiești.

Și anul acesta românii au cheltuieli importante de Paște, iar diferențele de preț între marile orașe ale țării sunt mai vizibile ca oricând.

Ce conține „coșul de Paște” în 2026

Am analizat prețurile din 25 mari orașe, iar datele ne arată cât trebuie să scoată din buzunar o familie pentru un „coș de Paște” complet.

Pentru calcul, a fost luat în considerare un pachet standard pentru o familie medie (3-4 persoane), care include nu doar masa festivă, ci și costurile asociate pregătirilor de sărbătoare.

Estimarea noastră are la bază mai multe categorii de cheltuieli:

  • alimente tradiționale – carne de miel (4-5 kg), ouă (30-40 bucăți), cozonac, pască, brânzeturi și legume de sezon;
  • băuturi – vin, bere, apă și sucuri;
  • produse de curățenie, necesare pentru pregătirea locuinței;
  • cadouri simbolice pentru copii sau membrii familiei.

Potrivit datelor analizate, Bucureștiul se află pe primul loc în topul celor mai scumpe orașe. Aici, costul mediu al coșului de Paște este de aproximativ 1.300 de lei. Pe locul 2 se situează Cluj-Napoca, unde o familie trebuie să aloce în jur de 1.250 de lei pentru aceleași cumpărături.

Alte orașe cu costuri ridicate sunt:

  • Timișoara – aproximativ 1.180 lei;
  • Brașov – 1.160 lei;
  • Constanța – 1.150 lei;
  • Iași – 1.140 lei;
  • Sibiu – 1.130 lei.

Orașele cu cele mai mici costuri

La polul opus, cele mai mici cheltuieli sunt estimate în următoarele orașe: Vaslui – aproximativ 980 lei, Reșița – circa 990 lei și Focșani – în jur de 1.000 lei.

În majoritatea orașelor medii, precum Ploiești, Craiova sau Oradea, costurile se situează între 1.070 și 1.110 lei.

Datele culese ne arată că există o diferență de peste 300 de lei între cel mai scump și cel mai ieftin oraș analizat. Ținând seama de aceste informații, observăm că există un decalaj atât la nivelul veniturilor, cât și în costurile de trai între marile centre urbane și orașele mai mici. Dacă în localități precum București sau Cluj prețurile sunt influențate de cerere și de costurile logistice mai ridicate, în alte zone produsele locale și cheltuielile mai reduse duc la un coș de Paște mai accesibil.

Față de anii precedenți, costul total al cumpărăturilor de Paște a crescut și continuă să o facă. De vină sunt inflația și scumpirea alimentelor de bază. Carnea, produsele lactate și dulciurile tradiționale sunt printre cele mai afectate.

