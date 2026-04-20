Cât te costă să crești o pisică VS un câine în 2026. Care este mai scump

Te-ai întrebat vreodată cât te costă să crești o pisică sau un câine, acum, în 2026? Mai jos, în articol, se află un calcul estimativ, în funcție de necesitățile animalelor de companie, precum și alte aspecte „extra”.

Costurile diferă în funcție de necesități, dar și în funcție de alte cheltuieli neprevăzute sau catalogate drept „extra”. În cazul în care ai o pisică, de pildă, cheltuielile pot ajunge între 4.200 și 5.900 de lei. În cazul unui câine de talie mică, cheltuielile pot fi între 3.400 și 4.700 de lei. În cazul unui câine de talie mare, costurile pot fi între 7.700 și 12.100 de lei (sau chiar mai mult).

Cheltuieli în cazul unei pisici, în 2026:

a) Costuri de întreținere lunare (recurente)

hrană: 150 – 300 lei

igienă: 50 – 100 lei (nisip/litieră)

recompense/jucării: 30 – 50 lei

TOTAL: 230 – 450 lei/luna

b) Costuri medicale (anuale/punctuale)

vaccinuri/deparazitări: 400 lei/an

sterilizare: 200 lei (motan) – 350 lei (pisica).

analize sânge: 180 – 250 lei.

c) extra

cazare (pet hotel): 100 lei/noapte

Cheltuieli în cazul unui câine, în 2026:

a) Costuri de întreținere lunare (recurente)

hrană: 200 – 700+ lei (depinde de talie)

igienă: 30 – 150 lei (pungi, șampon, grooming)

recompense/jucării: 50 – 150 lei (se strică mai repede la câini)

TOTAL: 280 – 1.000+ lei/lună

b) Costuri medicale (anuale/punctuale)

vaccinuri/deparazitări: 600 lei/an

sterilizare: 500 lei – 800+ lei (prețul crește odată cu greutatea).

analize sange: 180 – 250 lei.

c) extra

cazare (pet hotel): 150 lei/noapte

Așadar, dacă ar fi să facem o comparație, creșterea unei pisici ar putea fi mai scumpă, spre deosebire de creșterea unui câine de talie mică. Altfel, un câine de talie mare ar putea necesita costuri mai mari, anual.

