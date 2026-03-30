Caz în Austria. Ce a spus un cetățean român, în fața instanței, după ce a furat de la două bătrâne pe care le îngrijea

Un nou caz în Austria. Un cetățean român a fost condamnat de Tribunalul din Feldkrich, după ce a furat de la două bătrâne pe care le îngrijea. El și-a recunoscut fapta și a spus care ar fi fost motivul pentru care a recurs la un astfel de gest. Una dintre bătrâne suferea de demență.

Un cetățean român, în vârstă de 58 de ani, a fost condamnat de Tribunalul din Feldkrich, Austria, după ce a furat de la două persoane vârstnice pe care le îngrijea. Bărbatul este acuzat că a sustras bunuri de valoare de la o femeie, iar de la cea de-a doua bătrână a furat conținutul dintr-o cutie de bijuterii. Cutia a fost deschisă de o cheie obținută ilegal, scrie Adevarul.

Cetățeanul român a susținut că nu a fost plătit pentru munca prestată

În fața tribunalului din Austria, bărbatul și-a recunoscut fapta. El a mai menționat că dorește „să fie lăsat în pace”, în timpul audierilor. În fața autorităților, bărbatul s-a plâns că nu a fost plătit corect. El a susținut că, pentru o perioadă de 28 de zile de muncă, ar fi trebuit să fie plătit cu 95 de euro pe zi. Însă, susține acesta, ar fi lucart 35 de zile, apoi a fost concediat.

Bărbatul a fost condamnat

În cazul bărbatului, au fost retrase acuzațiile de hărțuire sexuală. Decizia a venit în urma testelor de sânge care nu au confirmat existența unor dovezi. Altfel, instanța din Austria a aplicat o condamnare pe numele cetățeanului român. El a fost condamnat la 5 luni de închisoare cu suspendare și la plata unei amenzi de 800 de euro.

Către cele 2 victime au fost restituite majoritatea bunurilor. El mai are de achitat 105 euro. De menționat faptul că această decizie nu esta una definitivă.

Autorul recomandă:

