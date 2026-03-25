Ce să nu pui niciodată în rezervorul mașinii. Care sunt cele mai costisitoare greșeli, potrivit experților

Te-ai întrebat vreodată ce nu ar trebui să pui vreodată în rezervorul mașinii? De-a lungul timpului au circulat în spațiul public mai multe mituri referitoare la lichidele care ar putea să substituie combustibilul existent pe piață. Experții auto arată care sunt cele mai costisitoare greșeli și ce nu ar trebui să se toarne în rezervor, de fapt, pentru a nu întâmpina probleme cu funcționalitatea vehiculului. Vezi mai jos.

Creșterea prețurilor combustibililor, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al scumpirii petrolului Brent crude oil, a generat, sub o formă sau alta, neliniște în rândul multor cetățeni. Odată cu majorarea prețului combustibilului, sunt așteptate alte creșteri pe piață. La capitolul auto, multe persoane au început să se îndrepte către o investiție în vehiculele electrice.

Alții, în schimb, ar căuta o formă de a reduce costurile pentru combustibil. De aceea, unii dintre oameni ar putea să tindă să se îndrepte către a „adopta” câteva mituri. Și anume, să substituie benzina sau motorina cu alt lichid. Totuși, o simplă greșeală ar putea să coste foarte scump. De aceea, experții auto au explicat ce nu ar trebui să pui în rezervorul unei mașini, dacă vrei să îi păstrezi funcționalitatea optimă și să nu te pui în pericol.

Ce să nu pui niciodată în rezervorul mașinii

Un mit „adoptat” de unele persoane reprezintă umplerea rezervorului mașinii cu un alt lichid (păcură sau ulei de gătit), cu scopul de a face economie. În realitate, adăugarea uleiului de floarea-soarelui sau de rapiță în rezervor poate să provoace blocaje și defecțiuni la sistemul de injecție, scrie Ziarulromanesc.de.

Nici păcura nu este recomandată, mai ales că aceasta nu este omologată ca și carburant pentru vehiculele moderne. De asemenea, nici uleiul de motor nu trebuie adăugat în rezervorul mașinii. În oricare caz, vehiculul va avea de suferit (și, implicit, propriul buget).

De asemenea, experții auto nu recomandă să adaugi AdBlue (lichidul folosit la reducerea emisiilor la motoarele diesel) în rezervor. Sistemul de alimentare poate să fie serios afectat.

Experții auto mai precizează faptul că E10, un tip de benzină care se găsește în benzinăriile din Germania, nu este compatibil cu orice mașină. Specialiștii germani de la ADAC și Deutsche Automobil Treuhand (DAT) au susținut că acest tip de combustibil este compatibil cu autoturismele pe benzină vândute noi în Germania începând din 2012.

Experții auto mai susțin că LPG (gaz auto) și CNG (gaz natural comprimat) reprezintă două alternative funcționale, dar care funcționează doar pe autoturisme care sunt adaptate profesional pentru acest tip de combustibil.

Sursă foto: Envato – rol ilustrativ