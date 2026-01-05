Dormi cu televizorul deschis? Obiceiul banal ar putea fi periculos pentru sănătate. Ce au descoperit experții

S-a întâmplat să dormi cu televizorul deschis ori urmezi acest obicei care, la prima vedere, pare a fi inofensiv? Experții au analizat ce efecte poate să aibă obiceiul asupra sănătății, pe termen scurt și lung. Iată mai jos, în articol.

Dormitul cu televizorul deschis poate să atragă consecințe asupra sănătății, pe termen scurt și lung. Experții au analizat îndeaproape ce fel de probleme de sănătate pot fi declanșate, în condițiile în care acest gest, inofensiv la prima vedere, devine o obișnuință. Dormitul cu televizorul aprins poate fi o parte a rutinei zilnice, în cazul unor persoane. Altfel, alții adorm cu el deschis fără să realizeze pe moment ori alții pot fi stimulați să adoarmă mai repede. Totuși, potrivit experților, acest aspect poate declanșa alte probleme.

Ce se întâmplă dacă dormi cu televizorul deschis?

În anumite circumstanțe, dormitul cu televizorul deschis poate să reducă semnificativ perioada de odihnă (ore dormite) ori, în cazul altor persoane, poate să întârzie adormirea. În medie, un adult ar trebui să doarmă circa 7 ore pe noapte. Însă, perioada respectivă poate fi diminuată, odată cu petrecerea timpului în fața ecranului.

Potrivit experților, persoanele care dorm cu televizorul deschis pot avea un risc crescut de hipertensiune arterială, diabet și afecțiuni cardiovasculare. Oboseala cronică poate afecta atenția, precum și reflexele. Experții mai susțin că este afectat și sistemul imunitar, arată b1tv.ro.

Expunerea la lumina albastră poate deveni nocivă pentru sănătate, interferând cu producția de melatonină. De altfel, activitatea cerebrală poate fi stimulată de sunete și imagini, ceea ce ar face adormirea mai dificilă. Experții recomandă să se evite expunerea la TV cu cel puțin o oră înainte de somn.

