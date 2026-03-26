Cea mai otrăvitoare plantă din Europa. Unde se află, cum o recunoști și de ce să o eviți

Cea mai otrăvitoare plantă din Europa. Pe întregul mapamond există o multitudine de plante care nu ar trebui atinse, rupte și nici consumate, deoarece pot emana o sevă toxică ce poate fi fatală sau poate cauza alergii severe. În atenție se află, astăzi, cea mai otrăvitoare plantă la nivel european. Iată unde se află, cum o recunoști și de ce să o eviți. Cândva, a fost folosită în scop medicinal.

Un creator de conținut, popular pe TikTok, care are numele de  „Furious_Pharmacist”, a vorbit despre „Aconitum napellus”, cunoscută în mod obișnuit sub numele de Aconit. Aceasta este considerată cea mai otrăvitoare plantă din Europa. În termen popular, se mai numește omag.

Cea mai otrăvitoare plantă din Europa, omag

Cum o diferențiezi de alte plante?

Însă, cum o recunoști? Trebuie să fii atent nu doar la nuanțele sale, ci și la forma care poate fi înșelătoar. Înainte de înflorire, frunzele sale pot fi confundate cu pătrunjelul sălbatic sau țelina, iar rădăcinile sale seamănă cu niște napi mici sau ridichi, crescând riscul de ingerare accidentală, scrie Larazon.es.

Deși Aconitul este frecvent asociat cu moartea, această plantă a avut și aplicații medicinale. După cum explică expertul, planta a fost utilizată „sub formă de cataplasmă, deoarece ameliorează durerea locală; problema este că uneori o ameliorează permanent”.

Planta conține alcaloizi puternici, inclusiv aconitină, fiind utilizat istoric ca otravă, dar și în homeopatie. Aparține familiei Ranunculaceae și conține aconitină, o toxină extrem de puternică ce poate provoca moartea în câteva secunde dacă este ingerată. Planta se găsește, de obicei, în Munții Pirinei, în Sistemul Iberic și în Sierra de Gúdar, fiind mai puțin întâlnită în zonele mediteraneene. Înflorirea sa atinge apogeul vara, cu flori albastre sau violete, și se găsește în general în zone slab populate. Poate crește până la un metru înălțime.

De ce să eviți planta?

Nivelul de toxină variază în funcție de partea plantei. Rădăcinile conțin o concentrație de aproximativ zece ori mai mare decât frunzele.

Se recomandă evitarea oricărui contact cu părțile aeriene ale plantei, inclusiv florile, frunzele și tulpinile, deoarece toxina poate pătrunde în piele provocând căldură, mâncărime, usturimi și leșin. Contactul cu otrava poate reduce pulsul la 30 de bătăi pe minut și, datorită absorbției rapide prin membranele mucoase, chiar și contactul extern poate declanșa o intoxicație generalizată.

