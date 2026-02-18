Prima pagină » Actualitate » Amendă de 1.500 lei în februarie 2026, pentru toți românii care locuiesc la casă și fac această neglijență

Amendă de 1.500 lei în februarie 2026, pentru toți românii care locuiesc la casă și fac această neglijență

Autoritățile locale sunt foarte stricte cu proprietarii care nu își curată porțiunea de trotuar din fața casei, inclusiv acum, în februarie 2026. Și cum zăpada a atins și 50 de centimetri în Capitală, după ninsoarea viscolită de noaptea trecută, mulți bucureșteni riscă să fie amendați.

Mai exact, neîndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuarul adiacent proprietății, în termen de 24 de ore de la oprirea ninsorii, persoanele pot fi sancționată cu sume între 200 și 500 lei pentru persoanele fizice.

În București și alte orașe mari, amenzile pot fi și mai mari). Mai mult, dacă arunci zăpadă din curte direct pe carosabil, sancțiunile depășesc 1.500 lei.

