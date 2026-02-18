Amendă de 1.500 lei în februarie 2026, pentru toți românii care locuiesc la casă și fac această neglijență

Autoritățile locale sunt foarte stricte cu proprietarii care nu își curată porțiunea de trotuar din fața casei, inclusiv acum, în februarie 2026. Și cum zăpada a atins și 50 de centimetri în Capitală, după ninsoarea viscolită de noaptea trecută, mulți bucureșteni riscă să fie amendați.

Mai exact, neîndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuarul adiacent proprietății, în termen de 24 de ore de la oprirea ninsorii, persoanele pot fi sancționată cu sume între 200 și 500 lei pentru persoanele fizice.

În București și alte orașe mari, amenzile pot fi și mai mari). Mai mult, dacă arunci zăpadă din curte direct pe carosabil, sancțiunile depășesc 1.500 lei.

Autorul mai recomandă:

Când scăpăm de zăpadă. Meteorologii ANM, prognoză în exclusivitate pentru Gândul

Mai multe școli din Galați, Vrancea și Brăila au fost închise din cauza viscolului. Elevii trec în online

Capitala după codul roșu. Noi avertizări și în țară, drumuri închise, avioane anulate, trafic feroviar blocat, zeci de mii de oameni fără curent

Ciprian Ciucu e la deszăpezit de azi-noapte. Primăria a pus la dispoziţie şi un număr de telefon pentru sesizări

Ciprian Ciucu e la deszăpezit de azi-noapte. Primăria a pus la dispoziţie şi un număr de telefon pentru sesizări

Ședință de urgență la Guvern din cauza episodului de vreme severă. Bucureștiul și sud-estul țării, sub cod portocaliu

Buzăul, sub cod portocaliu de ninsoare abundentă și viscol. Marcel Ciolacu a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență

Alertă, anvelope de iarnă în București! Amenzi speciale pentru șoferii care nu-și echipează mașinile pentru viscolul de azi și mâine

Școli închise din cauza codului portocaliu de vreme rea. Primele județe în care se suspendă cursurile

Departamentul pentru Situații de Urgență anunță măsuri speciale pentru Codul Portocaliu

Cod portocaliu de viscol și ninsori abundente în Capitală și 12 județe. Cât de mare va fi stratul de zăpadă. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul