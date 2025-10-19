Comitetul Municipiului București a votat. Cine se va ocupa de realimentarea cu gaz a blocurilor din jurul celui care a explodat

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a votat, Distrigaz se va ocupa de realimentarea cu gaz a blocurilor din jurul celui care a explodat în cartierul Rahova din Sectorul 5 al Capitalei, întrucât alimentarea a fost oprită temporar.

”Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a votat, în această seară, ca Distrigaz să se ocupe de realimentarea cu gaz a blocurilor din jur, întrucât alimentarea a fost oprită temporar şi la acestea”, spune prefectul pe Facebook.

Distrigaz se va ocupa de realimentarea cu gaz din jurul celui afectat

Andrei Nistor a anunțat că și azi, în cadrul grupului de coordonare integrată care s-a constituit în urma exploziei din cartierul Rahova, format din polițiști ai Capitalei, jandarmi și pompieri din cadrul ISUBIF, activitățile de sprijin pentru persoanele afectate a continuat, ele includ menținerea perimetrului de siguranță, accesul controlat în apartamente pentru recuperarea bunurilor personale, ridicarea autovehiculelor avariate, sprijin pentru întocmirea documentației necesare reparațiilor, intervenții pentru toaletarea fațadelor, îndepărtarea cioburilor şi a doborâtorilor, pentru facilitarea intervențiilor ulterioare şi siguranţa locatarilor.

Prefectul a precizat că situația rămâne în continuare una dinamică, iar forțele implicate acționează operativ pentru a gestiona complet efectele generate de această tragedie.

”Totodată, autoritățile publice, împreună cu ONG-uri şi voluntari, desfăşoară activităţi de asistenţă socială, cazare, curăţare a zonei, deratizare şi îndrumare a persoanelor afectate. Le mulţumim tuturor celor implicaţi pentru mobilizarea exemplară şi pentru sprijinul acordat comunităţii”, mai transmite prefectul municipiului Bucureşti.

