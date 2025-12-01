Prima pagină » Actualitate » Controversatul Matei Păun participă la recepția de Ziua Națională, de la Palatul Cotroceni

Controversatul Matei Păun participă la recepția de Ziua Națională, de la Palatul Cotroceni

Bianca Dogaru
01 dec. 2025, 17:52, Actualitate
Controversatul Matei Păun participă la recepția de Ziua Națională, de la Palatul Cotroceni
Galerie Foto 3

La prima recepție de Ziua Națională a României, oferită de Nicușor Dan, ca președinte, controversatul său prieten și strateg Matei Păun, și-a făcut imediat apariția. Omul de afaceri apropiat de Nicușor Dan s-a întreținut în Sala Unirii a Palatului Cotroceni cu mai mulți invitați.

Matei Păun lucrează cu Nicușor Dan din 2012.

„Prima mea interacțiune în 2012, la prima campanie. A fost destul de scurtă, i-am făcut o donație, undeva între 1.000 și 2.000 de euro. E o persoană care ascultă, dar hotărăște direcția și e bine să fie așa, după părerea mea”, a spus Matei Păun, într-un interviu recent.

Ulterior, influența sa asupra lui Dan a devenit tot mai mare, potrivit multor relatări de presă, astfel că în campania la Președinție din 2025, Nicușor Dan a fost întrebat constant despre relația sa cu Matei Păun.

”Este aşa, o MITOLOGIE care s-a format şi care în opinia mea nu are niciun fel de fundament. Nu va avea o poziție la Cotroceni”, a spus de fiecare dată, când a fost întrebat, Nicușor Dan.

Multe relatări din presă au arătat că 50% din donațiile primite de Nicușor Dan s-au făcut prin firma controlată prin interpuși de „sfătuitorul” Mihai Păun.

Matei Păun are o experiență de 20 de ani în consultanță financiară și managementul activelor în Europa de Est și fostele republici sovietice. A studiat în SUA, Viena și Germania iar în prezent desfășoară activități la compania Bank România Investment (Balkan Advisory Company) și are activități în Belarus.

La anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia în 2024, Matei Păun a distribuit articole care ar fi susținut activitățile Rusiei și spuneau că Occidentul ar fi de vină pentru tot, după ce a impus sancțiuni.

„Au fost numeroase momente de-a lungul anilor în care eu sau echipa am fi propus o direcție și el a ales alta, mi se pare normal să fie așa. Eu cred că după alegeri sunt foarte multe persoane care încearcă să își aroge sau să își asume anumite roluri/zone de responsabilitate/influență, e un fenomen firesc și des întâlnit, nu numai la noi. Dar e important să separăm acest fenomen de realitate, în final. Așa cum l-am cunoscut și îl cunosc, e o persoană foarte independentă în gândire și nu cred că este o surpriză să spun acest lucru. Tot timpul a hotărât și gândit conform analizelor și valorilor sale. Am încercat să conving oameni să doneze, în anumite situații da (am reușit), în altele nu. Nu e ușor să convingi oameni să se depărteze de bani, dar am încercat asta. Există un număr de oameni care au donat mai mult sau împrumutat în timpul campaniei. Trebuie să ne uităm la istoricul lui Nicușor. A fost primar 5 ani, au fost oameni care l-au ajutat din punct de vedere financiar în 2 campanii, în 2020 și 2024, întrebarea mea ar fi: ce dovezi am avea că aceste favoruri s-ar fi răsplătit? Eu cred că nu avem vreo dovadă, ar fi răspunsul cel mai clar”, a spus Matei Păun într-un interviu recent.

El a explicat și relațiile sale cu Rusia:

„În Rusia discutam cu firmele de brokeraj cu care interacționam, firme de avocatură, firme în care investeam. Ne întâlneam cu directori financiari (…) Mai interacționam cu presa, ziariști, străini. Și cu oameni care ar fi putut să ne ajute să înțelegem mai bine dinamica politică, economică a țărilor respective. M-am întors în 97, decizia a fost luată pentru că fondul voia să investească și în România și Bulgaria. Am interacționat cu multe firme de brokeraj, pentru că ele sunt interfața unui astfel de fond. M-am întâlnit cu oameni de la Bursă, din presă, afaceriști. Am avut o întâlnire cu președintele Constantinescu”.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

VIDEO La două zile de când au fost aprinse, multe dintre luminițele festive s-au și ars deja. Marile bulevarde ale Bucureștiului rămân, unul câte unul, în beznă
18:58
La două zile de când au fost aprinse, multe dintre luminițele festive s-au și ars deja. Marile bulevarde ale Bucureștiului rămân, unul câte unul, în beznă
CONTROVERSĂ Măsuri dure anunțate de primarul din Alba Iulia, după ce Ilie Bolojan a fost huiduit. Ce se va întâmpla cu aprobările pentru manifestațiile de Ziua Națională: „Ar trebui să se ruşineze”
18:56
Măsuri dure anunțate de primarul din Alba Iulia, după ce Ilie Bolojan a fost huiduit. Ce se va întâmpla cu aprobările pentru manifestațiile de Ziua Națională: „Ar trebui să se ruşineze”
FLASH NEWS Scânteia care a aprins internetul. Vestimentaţia judecătoarei CCR a stârnit valuri de râsete în online
18:34
Scânteia care a aprins internetul. Vestimentaţia judecătoarei CCR a stârnit valuri de râsete în online
FOTO 🚨 Gândul publică imagini exclusive de la Recepția de Ziua Națională. Cum au fost surprinse vedetele și politicienii invitați de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Mesajul președintelui: toți să coborâm nivelul vocii
17:24
🚨 Gândul publică imagini exclusive de la Recepția de Ziua Națională. Cum au fost surprinse vedetele și politicienii invitați de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Mesajul președintelui: toți să coborâm nivelul vocii
Mediafax
Un tren va străbate Europa, conectând mai multe țări, zone turistice și orașe celebre. Linia va fi inaugurată în 2026
Digi24
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
Cancan.ro
Primele imagini cu gemenele Indiggo din AREST! Cu greu le mai recunoști
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
„Să îi concedieze imediat”. Mesajul vehement adresat de 1 Decembrie către Nicușor Dan de un fost consilier al lui Traian Băsescu
Mediafax
Surpriză mare în topul țărilor recomandate pensionarilor. O țară iubită de români a urcat pe primul loc
Click
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul ceremoniilor
Digi24
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia
Cancan.ro
Veste ȘOC din SUA: Gemenele INDIGGO, arestate la Miami: vătămare, tâlhărie și… 😲 😲 😲
Ce se întâmplă doctore
De ce e bine să pui o frunză de dafin la ușa casei, în luna decembrie? Ce semnificație are, de fapt
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Descopera.ro
Greșeala cea mai mare pe care o facem cu uleiul de gătit
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Putea T. rex să înoate?
SPORT FCSB a făcut primul transfer al iernii. Andre Duarte a semnat. Detaliile contractului
18:55
FCSB a făcut primul transfer al iernii. Andre Duarte a semnat. Detaliile contractului
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 2 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ciprian Ciucu
18:27
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 2 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ciprian Ciucu
EXTERNE Paradoxul Fâșiei Gaza: Palestinienii nu au acces la mâncare și medicamente, dar au acces la noile telefoane iPhone 17, care sunt la mare căutare
18:19
Paradoxul Fâșiei Gaza: Palestinienii nu au acces la mâncare și medicamente, dar au acces la noile telefoane iPhone 17, care sunt la mare căutare
VIDEO EXCLUSIV Zeci de mii de oameni, din toate colțurile țării, au participat la parada de Ziua Națională a României de la Arcul de Triumf. „Un pic dezamăgitor că nu au fost avioanele”
18:10
Zeci de mii de oameni, din toate colțurile țării, au participat la parada de Ziua Națională a României de la Arcul de Triumf. „Un pic dezamăgitor că nu au fost avioanele”
CRĂCIUN Melania Trump arată decorurile spectaculoase ale Casei Albe de Sărbători. „Acasă este acolo unde este inima ta”
18:01
Melania Trump arată decorurile spectaculoase ale Casei Albe de Sărbători. „Acasă este acolo unde este inima ta”

Cele mai noi