Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu – în prezent arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de înșelăciune – va fi prezentă vineri, 9 octombrie, în show-ul găzduit de controversatul actor și regizor american, Alex Jones, unul dintre principalii susținători ai lui Donald Trump când a câștigat primul mandat de președinte. Este vorba de unul dintre cei mai vocali influenceri americani de dreapta, care se declară un „paleoconservator” înrăit – filozofie politică întâlnită mai ales în Statele Unite, care pune în prim-plan tradiția, guvernarea limitată și societatea civilă. Transmisiunea poate fi urmărită, în direct, de la ora 19:30, pe pagina de X a publicației InfoWars.

Jones a fost unul dintre cei mai vocali susținători din campania electorală a lui Donald Trump din 2016. Deși nu l-a mai susținut cu aceeași fervență în 2024, influencerul rămâne una dintre figurile MAGA din America.

De altfel, și liderul suveranist George Simion a avut, joi, un interviu cu cel mai cunoscut influencer MAGA – Mario Nawfal, cunoscut mai ales pe rețeaua X, unde și Elon Musk, care este și proprietarul rețelei sociale, îi distribuie postările.

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Cristela Georgescu, interviu după patru zile consecutive de audieri la sediul DIICOT

Cristela Georgescu va fi prezentă în show-ul găzduit de Alexander Emerick „Alex” Jones după patru zile consecutive în care atât ea, cât și soțul ei, adus din arest, au fost prezenți la sediul DIICOT. În cazul lui Călin Georgescu, au avut loc percheziții informatice asupra bunurilor electronice ridicate de anchetatori, iar, în cazul soției sale, audieri cu privire la acuzațiile care îi sunt aduse soțului ei.

În prima zi de audieri, după ce a părăsit sediul DIICOT, soția fostului prezidențiabil a stat de vorbă cu jurnaliștii și a dezvăluit detalii despre „intervențiile brutale” la care familia sa a fost supusă în momentul în care soțul ei a fost ridicat de anchetatori. Aceasta a adus acuzații la adresa statului român, care „ doar se pretinde democratic și onest”.

Perchezițiile informatice continuă în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de înșelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro

Procurorii continuă vineri, 9 octombrie, perchezițiile informatice în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat pentru o presupusă înșelăciune de 1,1 milioane de euro. Acesta se află în arest preventiv pentru 30 de zile, în urma unei decizii pronunțate la data de 29 septembrie de Curtea de Apel București.

În ultimele trei zile, Călin Georgescu a fost scos dimineața din arestul central și adus la sediul DIICOT, unde anchetatorii clonează toate datele ce se regăsesc pe mediile optice de stocare din aparatura electronică ridicată la percheziții. Este vorba de telefoane, laptop-uri, calculatoare sau tablete. Procurorii au ridicat 27 de astfel de dispozitive din vila în care locuiește familia Georgescu.

De asemenea, Tribunalul București a respins, miercuri, 7 octombrie, ca neîntemeiată, contestația formulată de avocații lui Georgescu împotriva sechestrului instituit de procurori asupra vilei sale din Mogoșoaia. Mai multe informații sunt disponibile AICI.