Cristian Faur a slăbit 60 de kilograme. ”Transformarea aceasta nu a fost un accident”

Muzicianul Cristian Faur, în vârstă de 54 de ani, a slăbit 60 de kilograme. ”Transformarea aceasta nu a fost un accident”, a spus acesta.



Cristian Faur este un cunoscut compozitor. Acesta este cunoscut publicului lar în special pentru melodia sa – “Let Me Try”, interpretată de Luminiţa Anghel şi trupa Sistem, care a ocupat locul al 3 în finala Eurovision de la Kiev din anul 2005. Are în palmares numeroase alte reușite, inclusiv la celebrul Festival de la Mamaia.

În ultima perioadă de timp, Cristi Faur a trecut printr-o transformare de look, slăbind foarte mult. Despre câte kilograme a slăbit și despre stilul său de viață a oferit acesta detalii într-un interviu pentru revista Viva.

Cristian Faur a slăbit 60 de kilograme. ”Acum, la 124 de kilograme, analizele mele sunt curate ca lacrima”

”În primul rând, trebuie să spun că transformarea aceasta nu a fost un accident. (…) Până în acest moment am slăbit aproximativ 60 de kilograme, printr-o disciplină foarte clară. Am ținut regim strict de calorii — 1500 kcal pe zi până la 130 kg, iar de acolo am coborât la 1350 kcal. Carbohidrați puțini, proteine atent calculate și folosite exact cu scopul pentru care sunt menite”, a explicat Cristi Faur.

Artistul e fericit că are analizele cât se poate de bune.

”Cea mai mare victorie, însă, este alta: am scăpat de diabetul zaharat. (…) După nouă luni, analizele mele au ieșit pe alb. Curate. Fără interpretări, fără „mai vedem’. Singura mică problemă (și o spun foarte lucid) este că slăbind atât de mult și atât de repede, nu am fost avertizat să fac ecografie abdominală la intervale regulate. Așa au apărut câteva pietre de aproximativ 7 mm la fiere, un efect secundar clasic al slăbitului brusc. Nu e o dramă. La vârsta mea sunt foarte mulți oameni care au deja colecistul scos. La mine, pietrele sunt mici, pot fi monitorizate. (…)

După ani întregi petrecuți în „cutia” obezității, acum, la 124 de kilograme, analizele mele sunt curate ca lacrima, după cum spuneam. Glicemia de dimineață: 80. Diabetul: dispărut. (…) Rezultatele acestui efort se văd, se simt și se așază. Și, încet-încet, simt că devin omul pe care mi l-am dorit: rezultatul a nouă luni de disciplină, dietă și tratament. Nu a fost ușor, dar a meritat fiecare zi”, mai spus acesta.