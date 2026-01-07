Prima pagină » Actualitate » Cristian Faur a slăbit 60 de kilograme. ”Transformarea aceasta nu a fost un accident”

Cristian Faur a slăbit 60 de kilograme. ”Transformarea aceasta nu a fost un accident”

07 ian. 2026, 12:30, Actualitate
Cristian Faur a slăbit 60 de kilograme. ”Transformarea aceasta nu a fost un accident”
Galerie Foto 15
Cristian Faur a slăbit 60 de kilograme

Muzicianul Cristian Faur, în vârstă de 54 de ani, a slăbit 60 de kilograme. ”Transformarea aceasta nu a fost un accident”, a spus acesta.

Cristian Faur este un cunoscut compozitor. Acesta este cunoscut publicului lar în special pentru melodia sa – “Let Me Try”, interpretată de Luminiţa Anghel şi trupa Sistem, care a ocupat locul al 3 în finala Eurovision de la Kiev din anul 2005. Are în palmares numeroase alte reușite, inclusiv la celebrul Festival de la Mamaia.

În ultima perioadă de timp, Cristi Faur a trecut printr-o transformare de look, slăbind foarte mult. Despre câte kilograme a slăbit și despre  stilul său de viață a oferit acesta detalii într-un interviu pentru revista Viva.

Cristian Faur a slăbit 60 de kilograme. ”Acum, la 124 de kilograme, analizele mele sunt curate ca lacrima”

”În primul rând, trebuie să spun că transformarea aceasta nu a fost un accident. (…) Până în acest moment am slăbit aproximativ 60 de kilograme, printr-o disciplină foarte clară. Am ținut regim strict de calorii — 1500 kcal pe zi până la 130 kg, iar de acolo am coborât la 1350 kcal. Carbohidrați puțini, proteine atent calculate și folosite exact cu scopul pentru care sunt menite”, a explicat Cristi Faur.

Artistul e fericit că are analizele cât se poate de bune.

”Cea mai mare victorie, însă, este alta: am scăpat de diabetul zaharat. (…) După nouă luni, analizele mele au ieșit pe alb. Curate. Fără interpretări, fără „mai vedem’. Singura mică problemă (și o spun foarte lucid) este că slăbind atât de mult și atât de repede, nu am fost avertizat să fac ecografie abdominală la intervale regulate. Așa au apărut câteva pietre de aproximativ 7 mm la fiere, un efect secundar clasic al slăbitului brusc. Nu e o dramă. La vârsta mea sunt foarte mulți oameni care au deja colecistul scos. La mine, pietrele sunt mici, pot fi monitorizate. (…)

După ani întregi petrecuți în „cutia” obezității, acum, la 124 de kilograme, analizele mele sunt curate ca lacrima, după cum spuneam. Glicemia de dimineață: 80. Diabetul: dispărut. (…) Rezultatele acestui efort se văd, se simt și se așază. Și, încet-încet, simt că devin omul pe care mi l-am dorit: rezultatul a nouă luni de disciplină, dietă și tratament. Nu a fost ușor, dar a meritat fiecare zi”, mai spus acesta.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Un bărbat din București s-a predat Poliției cu bagajele făcute după ce și-a ucis fratele
12:51
Un bărbat din București s-a predat Poliției cu bagajele făcute după ce și-a ucis fratele
TRADIȚIE Iordănitul, o tradiție care se păstrează de zeci de ani în Dolj. Toți localnicii care poartă numele Ion, colindați să le meargă bine tot anul
12:49
Iordănitul, o tradiție care se păstrează de zeci de ani în Dolj. Toți localnicii care poartă numele Ion, colindați să le meargă bine tot anul
NEWS ALERT O tânără de 23 de ani din Blaj a fost găsită moartă în casă
12:43
O tânără de 23 de ani din Blaj a fost găsită moartă în casă
JUSTIȚIE Scandal la Iași, după o nouă decizie controversată în justițe. Un proces a fost întins de procurori pe 12 ani, spre disperarea părților implicate
11:56
Scandal la Iași, după o nouă decizie controversată în justițe. Un proces a fost întins de procurori pe 12 ani, spre disperarea părților implicate
EXTERNE Primele pensii în euro în Bulgaria. Seniorii au luat cu asalt oficiile poștale
11:18
Primele pensii în euro în Bulgaria. Seniorii au luat cu asalt oficiile poștale
Mediafax
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe Hristos și ce înseamnă această zi
Digi24
Protestatarii iranieni au preluat controlul în două orașe și fac apel la Trump
Cancan.ro
S-a aflat motivul pentru care stomatologul de 35 de ani din Călărași și-a luat viața. Ce s-a întâmplat cu el de Revelion 2026
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Adevarul
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Mediafax
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni, familie și colegi
Click
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Digi24
Cei patru pași prin care Trump ar putea prelua Groenlanda. Unul dintre ei a fost folosit de Putin în România
Cancan.ro
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Xiaomi, despre mașinile sale care își pierd roțile în accidente: Este vorba de o caracteristică, nu de un defect
Descopera.ro
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Predicțiile The New York Times pentru 2026. Cum va răspunde lumea la excesul tehnologic?
SCANDALOS Scandal în lumea săriturilor cu schiurile. Până la urmă, mărimea contează. Schiorii ar putea fi măsurați în zona intimă, după descoperirea unei noi metode de a trișa
12:58
Scandal în lumea săriturilor cu schiurile. Până la urmă, mărimea contează. Schiorii ar putea fi măsurați în zona intimă, după descoperirea unei noi metode de a trișa
CONTROVERSĂ Capturarea lui Maduro de către Statele Unite a dus la moartea a 75 de oameni în Venezuela. Trump: Operațiunea a fost „eficientă, dar foarte violentă”
12:53
Capturarea lui Maduro de către Statele Unite a dus la moartea a 75 de oameni în Venezuela. Trump: Operațiunea a fost „eficientă, dar foarte violentă”
LIVE UPDATE 🚨 Brigitte Bardot este înmormântată miercuri în Saint-Tropez. Soțul actriței dezvăluie cauza morții
12:13
🚨 Brigitte Bardot este înmormântată miercuri în Saint-Tropez. Soțul actriței dezvăluie cauza morții
VIDEO Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă balistică și 95 de drone în cursul nopții. Cel puțin doi morți și nouă răniți
12:09
Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă balistică și 95 de drone în cursul nopții. Cel puțin doi morți și nouă răniți
COMUNICAT Succesiune gratuită în procesul de înregistrare sistematică a proprietăților
12:00
Succesiune gratuită în procesul de înregistrare sistematică a proprietăților
EXTERNE Macron anunță o posibilă discuție cu Putin în viitorul apropiat pentru soluționarea războiului din Ucraina. Discuțiile de la Paris continuă și astăzi
11:58
Macron anunță o posibilă discuție cu Putin în viitorul apropiat pentru soluționarea războiului din Ucraina. Discuțiile de la Paris continuă și astăzi

Cele mai noi

Trimite acest link pe