CTP, dezlănțuit împotriva conducerii SUA. Trump, „Marțafoi îndrăgostit de sine” / Vance: „O întruchipare a Satanei!”

Într-o postare intitulată „Iadul după Trump”, jurnalistul Cristian Tudor Popescu analizează declarația controversată a vicepreședintelui SUA, JD Vance, referitoare la eventualul deces al președintelui Donald Trump. Declarația a stârnit un val de reacții la nivel mondial, iar Cristian Tudor Popescu „creionează” în tonuri dure și portretele celor doi înalți oficiali americani.

JD Vance a vorbit „în termeni de oportunitate despre moartea președintelui în funcție”, notează Cristian Tudor Popescu pe pagina sa de Facebook, prezentând și declarația vicepreședintelui american.

„Nu cred că a mai existat în istoria Statelor Unite un vicepreședinte care să vorbească în astfel de termeni de oportunitate despre moartea președintelui în funcție:

«Da, se întâmplă tragedii teribile. Sunt convins că președintele Statelor Unite este în plină formă, își va termina mandatul și va realiza lucruri mari pentru poporul american. Dar dacă, Doamne ferește, o tragedie teribilă se petrece, nu-mi pot imagina un antrenament la locul de muncă mai bun decât cel de care am beneficiat în ultimele 200 de zile» – JD Vance, pentru USA Today.

Declarația a stârnit un val de postări pe ideea «Trump e mort», în condițiile unei absențe de câteva zile a personajului din spațiul public cu obișnuitele sale bombasme”, a scris Cristian Tudor Popescu în mediul online.

CTP: „Trump e un marțafoi chitit să ia cu asalt premiul Nobel pentru pace”

În opinia lui Cristian Tudor Popescu, președintele american Donald Trump este un „marțafoi”, dar unul „hitit să ia cu asalt premiul Nobel pentru pace”.

În ceea ce îl privește pe JD Vance, CTP scrie că acesta este „un ins trimis într-o misiune”, dar cei care cred în Dumnezeu ar trebui să îl considere „întruchipare a Satanei” care, dacă va ajunge președintele SUA, va arăta „cât de negru poate fi iadul pe pământ”.

„Cei care cred în Dumnezeu și îl consideră pe Trump un megaloman narcisic, cinic și mincinos până la cer, ar face bine să se roage pentru sănătatea lui.

Căci, dacă Trump e un marțafoi îndrăgostit de sine, sinistru, dar marțafoi, chitit să ia cu asalt premiul Nobel pentru pace, Vance e un ins trimis într-o misiune, pe care credincioșii de mai sus în Dumnezeu ar trebui să-l considere o întruchipare a Satanei.

Dacă Vance ajunge în capul Americii, abia atunci vom vedea cât de negru poate fi iadul pe pământ”, încheie Cristian Tudor Popescu.

RECOMANDAREA AUTORULUI: