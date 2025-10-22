Prima pagină » Actualitate » De ce EXPLOZIA din Rahova nu a fost urmată de incendiu. Raed Arafat: „E posibil. Este un lucru care se întâmplă des”

De ce EXPLOZIA din Rahova nu a fost urmată de incendiu. Raed Arafat: „E posibil. Este un lucru care se întâmplă des”

22 oct. 2025, 23:17, Actualitate
De ce EXPLOZIA din Rahova nu a fost urmată de incendiu. Raed Arafat: „E posibil. Este un lucru care se întâmplă des”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a explicat miercuri seară, la Digi 24, de ce explozia de la blocul din cartierul bucureștean Rahova nu a fost urmată de un incendiu.

„Există explozii de gaz fără să fie urmate de incendiu. Noi avem, rapoartele noastre toate au… explozie de butelie de gaz, explozie de gaz într-o într-un apartament, fără incendiu, deci e posibil să fie fără incendiu. Cel puțin, este un lucru care se întâmplă des, să fie o explozie fără incendiu. La momentul deflagrației, posibil că a fost, bineînțeles, o minge de foc, acolo a fost ceva. Din cauza asta apar arșii, apar pacienții arși, dar incendiul înseamnă ca focul să continue să ardă în apartament, să necesită stingere. Asta n-a necesitat să stingă, cel puțin n-am informații că au trebuit să stingă acolo sau să fie o operațiune de stingere, dar asta trebuie discutat cu cei care au sosit primii. Deci, orice explozie poate să producă arși în timpul exploziei, automat, dacă ar fi prins explozia respectivă, dar nu înseamnă că este urmată de un incendiu care necesită operațiune de stingere, deci asta este cel puțin din toate rapoartele pe care le primim din două”, a precizat șeful DSU.

O explozie puternică s-a produs într-un bloc din cartierul bucureștean Rahova, în dimineața zilei de vineri, 17 octombrie, care s-a soldat cu 3 morți și 15 răniți.

Printre persoanele decedate s-au afat o femeie însărcinată în 7 luni, în vârstă de 24 de ani, dar și proprietara apartamentului în care s-a produs deflagrația devastatoare, o avocată în vârstă de 65 de ani.

