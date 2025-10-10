🚨 Din verde în galben. Cod de vânt puternic emis de meteorologi. ANM, precizări pentru Gândul: „Un front rece traversează rapid țara”

Administrația Națională de Meteorologie a emis un COD GALBEN – intensificări ale vântului – pentru mai multe județe.
Interval de valabilitate: 11 octombrie, ora 5 – 11 octombrie, ora 23
- Fenomene vizate: intensificări ale vântului
- Zone afectate: Carpații Meridionali și Carpații de Curbură
În Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.
Interval de valabilitate: 11 octombrie, ora 9 – 11 octombrie, ora 18
- Fenomene vizate: intensificări ale vântului
- Zone afectate: Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei
În Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…60 km/h și izolat 70 km/h.
Meteorologii mai precizează că intensificări ale vântului – cu viteze în general de 40…50 km/h – vor fi vineri (10 octombrie) și sâmbătă (11 octombrie) pe arii restrânse în majoritatea regiunilor.