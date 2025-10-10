Prima pagină » Actualitate » Din verde în galben. Cod de vânt puternic emis de meteorologi. ANM, precizări pentru Gândul: „Un front rece traversează rapid țara”

🚨 Din verde în galben. Cod de vânt puternic emis de meteorologi. ANM, precizări pentru Gândul: „Un front rece traversează rapid țara”

Cristian Lisandru
10 oct. 2025, 09:30, Actualitate
Din verde în galben. Cod de vânt puternic emis de meteorologi. ANM, precizări pentru Gândul: „Un front rece traversează rapid țara”
12:07

COD GALBEN - intensificări ale vântului

Administrația Națională de Meteorologie a emis un COD GALBEN – intensificări ale vântului – pentru mai multe județe.

Interval de valabilitate: 11 octombrie, ora 5 – 11 octombrie, ora 23

  • Fenomene vizate: intensificări ale vântului
  • Zone afectate: Carpații Meridionali și Carpații de Curbură

În Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.

Interval de valabilitate: 11 octombrie, ora 9 – 11 octombrie, ora 18

  • Fenomene vizate: intensificări ale vântului
  • Zone afectate: Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei

În Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…60 km/h și izolat 70 km/h.

Meteorologii mai precizează că intensificări ale vântuluicu viteze în general de 40…50 km/hvor fi vineri (10 octombrie) și sâmbătă (11 octombrie) pe arii restrânse în majoritatea regiunilor.

Luna octombrie a revenit în normalitate, după o perioadă în care precipitațiile abundente și intensificările vântului – venite „la pachet” cu temperaturile scăzute – au zugrăvit un tablou de toamnă cu tușe bacoviene exasperante.

În această dimineață, la ora 7:00, România a fost „verde”, potrivit informațiilor furnizate de Administrația Națională de Meteorologie, nu au mai fost emise coduri roșii, portocalii sau galbene, iar temperaturile se încadrează în normalitatea acestei perioade.

  • Au fost 13 grade Celsius la Constanța, 12 grade la Arad și tot 12 grade Celsius la Drobeta-Turnu Severin.
  • Cea mai scăzută temperatură – 1 grad Celsius – s-a întregistrat la Iezer.
  • În nicio zonă a României nu s-au înregistrat precipitații, doar cerul înnorat și ceva ceață la București – Băneasa și Reșița, semn că toamna își reintră în drepturi fără a mai aduce, cel puțin deocamdată, provocări meteorologice majore.

„Vântul va sufla în zona montană cu rafale de peste 90 – 100 km/h”

În exclusivitate pentru Gândul, Robert Manta, meteorologul de serviciu al ANMa declarat că astăzi – 10 octombrie 2025 – vremea va fi frumoasă, iar temperaturile se încadrează în valorile normale.

Totuși, România va fi traversată, la noapte și sâmbătă dimineață, de un front rece care va aduce precipitații în unele zone ale țării.

Astăzi va fi o zi ceva mai liniștită decât în zilele precedente, normală din punct de vedere al temperaturilor. Maximele ajung, în partea de sud a țării, poate și în partea de vest, până 20 – 22 de grade. Aceeași situație va fi și în weekend.

Însă mai trebuie spus că la noapte și mâine dimineață vorbim despre un front rece care traversează rapid țara, va aduce precipitații slabe sub formă de ploaie, în special în jumătatea nordică.

În weekend vom vedea și soarele, în multe regiuni. Vremea va fi chiar plăcută.

Dar trebuie menționat, totodată, că la noapte și mâine vântul va sufla în zona montană cu rafale de peste 90 – 100 km/h, dar și în Moldova cu 70 km/h”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul Robert Manta.

ANM: „Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice”

Pentru săptămâna următoare, ANM anunță că valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Regimul pluviometric va fi local deficitar în regiunile vestice și nordvestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

ULTIMA ORĂ 🚨 Donald Trump NU a câștigat Premiul Nobel pentru pace. Maria Corina Machado este cea care primește distincția
12:02
🚨 Donald Trump NU a câștigat Premiul Nobel pentru pace. Maria Corina Machado este cea care primește distincția
COMUNICAT Goodyear intră în sezonul rece cu o veste excelentă: UltraGrip Performance 3 a fost desemnată cea mai performantă anvelopă de iarnă în testele ADAC
11:59
Goodyear intră în sezonul rece cu o veste excelentă: UltraGrip Performance 3 a fost desemnată cea mai performantă anvelopă de iarnă în testele ADAC
EXTERNE Washington Post, pledoarie pentru Trump: De ce MERITĂ Premiul Nobel pentru Pace
11:47
Washington Post, pledoarie pentru Trump: De ce MERITĂ Premiul Nobel pentru Pace
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Naumescu ne spune că s-a dus la restaurant cu Nicușor Dan și i-a propus să candideze la PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI”
11:30
Ion Cristoiu: „Naumescu ne spune că s-a dus la restaurant cu Nicușor Dan și i-a propus să candideze la PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI”
ACTUALITATE Lavinia Betea: „Cum s-a scris destinul lui Iliescu: Fiu de ilegaliști, student model și viitor președinte al Tineretului Român”
11:00
Lavinia Betea: „Cum s-a scris destinul lui Iliescu: Fiu de ilegaliști, student model și viitor președinte al Tineretului Român”
SPORT România – Austria, ultimul meci al lui Mircea Lucescu pe banca „naționalei”? „Eu am făcut o promisiune”
11:00
România – Austria, ultimul meci al lui Mircea Lucescu pe banca „naționalei”? „Eu am făcut o promisiune”
