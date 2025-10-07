A fost adoptată Declarația „România fără violență domestică” pentru condamnarea tuturor formelor de abuz, fizic, psihologic, economic și sexual. În această declarație, Parlamentul României condamnă toate formele de violență domestică și avertizeză că acestea reprezintă încălcări grave ale drepturilor fundamentale ale omului.

Într-un context din ce în ce mai îngrijorător, victimele violenței domestice, în special cu femeile și copiii, au nevoie de protecție imediată și eficientă.

Este esențială o legislație și politici publice menite să prevină și să combată violența domestică, să protejeze victimele și să tragă la răspundere agresorii.

„Parlamentul sprijină funcționarea eficientă și promovarea numărului unic național de urgență 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice”. (Declarația „România fără violență domestică”, integral AICI )

În exclusivitate pentru Gândul, Cristian Jura – membru CNCD – a analizat implicațiile acestei declarații asupra activității Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), dar a avertizat, în același timp, că un semnal de alarmă îl constituie reclamele în care femeile sunt prezentate în scenarii degradante.

„Acțiuni cu caracter degradant și ofensator la adresa femeilor”

Cristian Jura a punctat că, din păcate, societatea se confruntă cu acțiuni care au un caracter ofensator și degradant la adresa femeilor. Reducerea femeii la statutul de „obiect sexual” este o realitate tristă, iar stereotipurile negative persistă.

„Unele dintre aceste acțiuni se materializează în reclame. În ultimii ani, CNCD a sancționat numeroase reclame sau campanii publicitare care promovau astfel de stereotipuri prin aplicarea prevederilor OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare și a prevederilor Legii nr. 148/2000 privind publicitatea.

Am să ofer câteva exemple elocvente de astfel de reclame. O reclamă a circulat în mediul online și a cuprins mesajul «Deschiși tot timpul», alături de o fotografie reprezentând o femeie cu picioarele îndepărtate.

A fost promovată ideea că doar mustul stors de fete virgine este dulce și au fost prezentate «certificate de virginitate» ale fetelor care storc mustul pentru o anumită cramă.

Au fost semnalate panouri publicitare defăimătoare, cu un conținut sexual ridicat la adresa femeilor, care sunt prezentate mâncând napolitane într-un mod lasciv , iar mesajul atașat imaginii era «îmi place cu ochii închiși».

, iar mesajul atașat imaginii era «îmi place cu ochii închiși». Aș menționa și o reclamă în care două tinere îmbrăcate doar în costume de baie promovează produsele unei carmangerii – „«Nu toată carnea e la fel” , scrie pe fotografia în care cele două femei sunt fotografiate din spate.

, scrie pe fotografia în care cele două femei sunt fotografiate din spate. Pentru a da și mai multă «culoare» reclamei, autorii au postat și un text sugestiv: «Rase diferite, furajare diferită, gust diferit», aluzie la diferența de formă fizică între cele două tinere.

Nu în ultimul rând, amintesc și un videoclip în care o femeie este chiar lovită într-o reclamă făcută la vin”, a declarat Cristian Jura, în exclusivitate pentru Gândul.

Reclamă controversată: „Am decis: dintre toate produsele lactate, mie îmi plac țâțele”

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a aplicat chiar săptămâna trecută o sancțiune de 3.000 de lei unui restaurant care își promovează produsele/ pizza și care utilizează în mod recurent imagini și texte sexiste, denigratoare la adresa femeilor, a mai spus Cristian Jura.

„Iată câteva dintre aceste mesaje: «Am decis: dintre toate produsele lactate, mie îmi plac țâțele»; „Intuiția este calitatea femeii de a contrazice bărbatul înainte ca acesta să apuce să deschidă gura»; «Ziua în care o să înțelegi de ce pizza e rotundă, pusă în cutie pătrată și mâncată în triunghiuri, atunci vei înțelege femeia!»

Restaurantul utilizează un vocabular sexist în scopuri economice, cu prețul încălcării demnității femeilor.

Campania de publicitate nu respectă principiul egalității de șanse pentru eliminarea stereotipurilor de gen din producțiile publicitare, ci le reafirmă.

Aceste reclame nu fac altceva decât să creeze un teren propice pentru violența împotriva femeilor și chiar pentru femicid.

În condițiile în care circulă astfel de reclame – circulă chiar melodii în care sunt denigrate femeile, se discută cu lejeritate de către persoane publice, în podcast-uri, ca nu este nici o problemă dacă îi dai o palmă unei femei –, nu trebuie să ne mirăm de creșterea cazurilor de violență împotriva femeilor și de afectarea dreptului lor de demnitate pentru că, din păcate, se încurajează o astfel de «cultură»”, a mai avertizat Cristian Jura, membru CNCD.

„Din păcate, CNCD nu a fost implicat în acest proiect”

În ceea ce privește soluțiile care să pună capăt unei astfel de situații îngrijorătoare, Cristian Jura a declarat că – pe lângă monitorizarea permamentă – a fost lansată platforma AdEthics, dedicată standardelor de responsabilitate în marketingul cu influenceri. Totuși, CNCD nu a fost implicat în acest proiect al Consiliului Româna pentru Publicitate.

„De curând, Consiliul Român pentru Publicitate, a cărei activitate de bază este autoreglementarea în publicitate, a lansat platforma AdEthics dedicată standardelor de responsabilitate în marketingul cu influenceri.

Este un lucru bun, din punctul meu de vedere, dar, din păcate, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării nu a fost implicat în acest proiect, cu toate că avem o jurisprudență bogată în domeniul publicitar și am aplicat numeroase sancțiuni pentru campanii publicitare discriminatorii.

Pe de altă parte, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării va continua activitatea de monitorizare a campaniilor publicitare, a reclamelor, chiar și în mediul online, și va sancționa atunci când va constata fapte de discriminare”, a încheiat Cristian Jura, membru CNCD, în exclusivitate pentru Gândul.

