DNA, 9 percheziții și 6 mandate de aducere într-un dosar de evaziune fiscală la o societate din Timișoara

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează în această dimineață percheziții la o societate comercială din Timișoara.

Potrivit surselor judiciare, este vorba despre un prejudiciu de peste 30 de milioane de lei, într-un dosar legat de TVA și impozit pe profit.

Aceleași surse judiciare au mai declarat că procurorii anticorupție derulează 9 perchezeții, iar 6 persoane implicate în acest dosar au primit mandate de aducere.

Societatea comercială vizată de ancheta DNA

Procurorii anticorupție îi vizezeză atât patronii din acte ai societății din Timișoara, cât și pe patru bărbați care ar fi coordonat întreaga operațiune din umbră.

Potrivit primelor informații, veniturile obținute de companii ar fi fost retrase frecvent în numerar, direct de la bancomate, sumele ajungând în unele cazuri la valori de până la 100 de milioane de lei.

