Prima pagină » Știri » Primele imagini de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu: „Să pierzi oamenii care te-au iubit cel mai mult este adevărata durere…”

Primele imagini de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu: „Să pierzi oamenii care te-au iubit cel mai mult este adevărata durere…”

Cristian Lisandru
21 dec. 2025, 10:58, Știri
Galerie Foto 18

În data de 19 decembrie 2025, mama Mihaelei Rădulescu – Marinela Ţiganu – s-a stins din viaţă la spitalul Elias din Capitală. 

Vezi galeria foto
18 poze

La câteva luni de la pierderea tragică a partenerului său de viață, Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a primit și vestea devastatoare a morții mamei sale.

  • Mihaela Rădulescu, aflată încă în doliu, a fost surprinsă în ultimele săptămâni făcând vizite nocturne la Spitalul Elias.
  • Și-a petrecut ultimele clipe alături de mama ei, profesoară de limba și literatura română la Piatra Neamț, dar și un sprijin constant și discret în educația fiului Ayan.

Momente încărcate de durere și de emoție la Capela din Snagov

În ultimele ore, la Capela din Snagov au fost momente încărcate de durere și de emoție, iar familia și apropiații mamei Mihaelei Rădulescu au venit pentru a-și lua rămas bun.

Alături de rude și apropiați, Mihaela Rădulescu și fratele său au fost surprinși în timp ce se îngrijeau ca totul să fie pregătit pentru ceremonia de astăzi, 21 decembrie.

Au aprins lumânările și au aranjat florile, apoi au păstrat un moment de reculegere, de liniște și intimitate, departe de privirile curioșilor.

Mihaela Rădulescu: „Când voi fi mai puternică, vă voi spune întreaga poveste a vieții mele din ultimele 5 luni”

Devastată de moartea mamei sale, Mihaela Rădulescu a scris, pe Instagram, că – atunci când va fi mai puternică – va spunea povestea vieții sale din ultimele 5 luni.

„Mama mea extraordinară nu era bolnavă, doar a suferit prea mult din cauza a ceea ce am trăit eu în ultimele 5 luni, până la punctul în care inima ei nu a mai rezistat. Mamele bune, iubitoare și cinstite vor simți întotdeauna durerea copiilor lor… dublu”, a scris Mihaela Rădulescu.

„Într-o zi, când voi fi mai puternică, vă voi spune întreaga poveste a vieții mele din ultimele 5 luni, pentru că sunt multe lecții de învățat din ea pentru toată lumea. Pentru moment, vă rog să îmi permiteți să spun un uriaș MULȚUMESC fiecărei persoane care a avut grijă de Mama mea la Spitalul Elias, echipa de Neurologie. Dr. Petrescu a ținut-o pe Mama mea în viață, în comă profundă, intubată și în moarte cerebrală atât de mult timp, pentru că este pur și simplu cel mai bun doctor. Nu știu cum să le mulțumesc tuturor deodată, dar vreau să știe cât de mult respect și admir fiecare asistentă, doctor, terapeut – sunteți îngeri, toți. Am petrecut fiecare zi pe care am putut-o alături de Mama și a fost atât de greu… Să pierzi oamenii pe care îi iubești atât de mult nu este niciodată ușor, pentru nimeni. Dar să pierzi oamenii care te-au iubit cel mai mult este adevărata durere…”, a scris Mihaela Rădulescu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme Meteorologii au actualizat prognoza. ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea astăzi, dar și în dimineața zilei de Crăciun
10:23
Meteorologii au actualizat prognoza. ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea astăzi, dar și în dimineața zilei de Crăciun
JUSTIȚIE Curtea de Apel Oradea contrazice narativul susținătorilor lui Ilie Bolojan și explică de ce se prescriu faptele: un singur judecător a trebuit să judece 505 dosare
13:19
Curtea de Apel Oradea contrazice narativul susținătorilor lui Ilie Bolojan și explică de ce se prescriu faptele: un singur judecător a trebuit să judece 505 dosare
Gândul de Vreme Meteorologii anunță temperaturi atipice pentru această perioadă a anului. ANM, noi informații pentru Gândul: „Pe arii restrânse, burniță sau ploaie slabă”
10:40
Meteorologii anunță temperaturi atipice pentru această perioadă a anului. ANM, noi informații pentru Gândul: „Pe arii restrânse, burniță sau ploaie slabă”
EXCLUSIV Prea bătrân pentru un credit? Când anii devin un obstacol: bancă din România, sancționată de CNCD cu 10.000 lei pentru refuzul accesului la servicii bancare. Cristian Jura: „Criteriul vârstei nu poate fi singurul luat în considerare”
05:00, 20 Dec 2025
Prea bătrân pentru un credit? Când anii devin un obstacol: bancă din România, sancționată de CNCD cu 10.000 lei pentru refuzul accesului la servicii bancare. Cristian Jura: „Criteriul vârstei nu poate fi singurul luat în considerare”
ULTIMA ORĂ Webuild avansează pe Lot 3- A1. Cristian Pistol: „Progrese vizibile. La finalul anului estimăm că va ajunge utilajul de forare”
12:19, 19 Dec 2025
Webuild avansează pe Lot 3- A1. Cristian Pistol: „Progrese vizibile. La finalul anului estimăm că va ajunge utilajul de forare”
Gândul de Vreme Prea cald pentru luna decembrie, zăpada se lasă așteptată. ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea în weekend și când vor apărea burnița și ploile
10:38, 19 Dec 2025
Prea cald pentru luna decembrie, zăpada se lasă așteptată. ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea în weekend și când vor apărea burnița și ploile
Mediafax
Dormitul cu televizorul pornit. Ce spun specialiștii despre efectele asupra sănătății
Digi24
Lanțul secret de aprovizionare care alimentează războaiele Americii: povestea lui Will Somerindyke, sportivul devenit vânzător de arme
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună ianuarie 2026 cum nu a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Adevarul
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din România a emoționat internetul
Mediafax
Jucării periculoase de Crăciun. Cum unele jucării populare pot deveni un risc real pentru copii și părinți
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, gest sfâșietor când și-a văzut mama în sicriu. Nu s-a mai putut abține
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Copacul Prometeu, vechi de 4.900 de ani, a fost cândva cel mai bătrân din lume. Ce soartă a avut?
SCANDAL Scandal în Statele Unite. Dpartamentul de Justiție a eliminat o fotografie cu Trump din dosarele Epstein. Alte 16 fișiere au dispărut de pe site
11:03
Scandal în Statele Unite. Dpartamentul de Justiție a eliminat o fotografie cu Trump din dosarele Epstein. Alte 16 fișiere au dispărut de pe site
SPORT Maria și Florin Lehaci ȘTIU cum vor înlocui lipsa zăpezii dacă nu va ninge de Crăciun și de Anul Nou
11:02
Maria și Florin Lehaci ȘTIU cum vor înlocui lipsa zăpezii dacă nu va ninge de Crăciun și de Anul Nou
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Războiul de federalizare al UE este războiul dintre lumea lui Soros și lumea lui Trump”
11:00
Dan Dungaciu: „Războiul de federalizare al UE este războiul dintre lumea lui Soros și lumea lui Trump”
ACTUALITATE Ilie Bolojan i-a cerut lui Gică Popescu lista investițiilor de sute de milioane de euro pe care Guvernul ar trebui să le facă
10:59
Ilie Bolojan i-a cerut lui Gică Popescu lista investițiilor de sute de milioane de euro pe care Guvernul ar trebui să le facă
ECONOMIE De ce își mută miliardarii viața dintr-o țară în alta. Povestea simplă a banilor care nu stau pe loc
10:57
De ce își mută miliardarii viața dintr-o țară în alta. Povestea simplă a banilor care nu stau pe loc
EXTERNE Bătaie la metroul din Paris, viralizată pe Internet: peste 1 milion de vizualizări pe X, în 24 de ore
10:56
Bătaie la metroul din Paris, viralizată pe Internet: peste 1 milion de vizualizări pe X, în 24 de ore

Cele mai noi