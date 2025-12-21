Primele imagini de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu: „Să pierzi oamenii care te-au iubit cel mai mult este adevărata durere…”

În data de 19 decembrie 2025, mama Mihaelei Rădulescu – Marinela Ţiganu – s-a stins din viaţă la spitalul Elias din Capitală.

La câteva luni de la pierderea tragică a partenerului său de viață, Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a primit și vestea devastatoare a morții mamei sale.

Mihaela Rădulescu, aflată încă în doliu, a fost surprinsă în ultimele săptămâni făcând vizite nocturne la Spitalul Elias.

Și-a petrecut ultimele clipe alături de mama ei, profesoară de limba și literatura română la Piatra Neamț, dar și un sprijin constant și discret în educația fiului Ayan.

Momente încărcate de durere și de emoție la Capela din Snagov

În ultimele ore, la Capela din Snagov au fost momente încărcate de durere și de emoție, iar familia și apropiații mamei Mihaelei Rădulescu au venit pentru a-și lua rămas bun.

Alături de rude și apropiați, Mihaela Rădulescu și fratele său au fost surprinși în timp ce se îngrijeau ca totul să fie pregătit pentru ceremonia de astăzi, 21 decembrie.

Au aprins lumânările și au aranjat florile, apoi au păstrat un moment de reculegere, de liniște și intimitate, departe de privirile curioșilor.

Mihaela Rădulescu: „Când voi fi mai puternică, vă voi spune întreaga poveste a vieții mele din ultimele 5 luni”

Devastată de moartea mamei sale, Mihaela Rădulescu a scris, pe Instagram, că – atunci când va fi mai puternică – va spunea povestea vieții sale din ultimele 5 luni.

„Mama mea extraordinară nu era bolnavă, doar a suferit prea mult din cauza a ceea ce am trăit eu în ultimele 5 luni, până la punctul în care inima ei nu a mai rezistat. Mamele bune, iubitoare și cinstite vor simți întotdeauna durerea copiilor lor… dublu”, a scris Mihaela Rădulescu.

„Într-o zi, când voi fi mai puternică, vă voi spune întreaga poveste a vieții mele din ultimele 5 luni, pentru că sunt multe lecții de învățat din ea pentru toată lumea. Pentru moment, vă rog să îmi permiteți să spun un uriaș MULȚUMESC fiecărei persoane care a avut grijă de Mama mea la Spitalul Elias, echipa de Neurologie. Dr. Petrescu a ținut-o pe Mama mea în viață, în comă profundă, intubată și în moarte cerebrală atât de mult timp, pentru că este pur și simplu cel mai bun doctor. Nu știu cum să le mulțumesc tuturor deodată, dar vreau să știe cât de mult respect și admir fiecare asistentă, doctor, terapeut – sunteți îngeri, toți. Am petrecut fiecare zi pe care am putut-o alături de Mama și a fost atât de greu… Să pierzi oamenii pe care îi iubești atât de mult nu este niciodată ușor, pentru nimeni. Dar să pierzi oamenii care te-au iubit cel mai mult este adevărata durere…”, a scris Mihaela Rădulescu.

