SURSE New York Post: Suspectul reținut pentru asasinarea lui Charlie Kirk trăia alături de un partener transgender

Tyler Robinson, presupusul atacator al lui Charlie Kirk, locuia cu un partener transgender care se afla în proces de tranziție de la bărbat la femeie, a confirmat sâmbătă o sursă din cadrul forțelor de ordine pentru New York Post.

Acea persoană, care nu a fost încă identificată de autorități, cooperează acum pe deplin cu FBI-ul în ancheta privind împușcarea fatală a activistului conservator, a adăugat sursa. Relația a fost relatată pentru prima dată de Brooke Singman de la Fox News.

Mesajele text și alte comunicări pe care persoana transgender le-a schimbat cu Robinson, în vârstă de 22 de ani, i-au ajutat pe federali să-l prindă pe presupusul asasin.

Autoritățile federale și statale au dezvăluit în timpul unei conferințe de presă de vineri că un „coleg de cameră”, care a cooperat cu ancheta lor a dezvăluit comunicări de la un contact pe nume „Tyler”, care descria tuburi de gloanțe similare cu cele găsite la fața locului și discuta despre „necesitatea de a recupera o pușcă dintr-un punct de debarcare”.

Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost lovit în gât de un singur glonț la scurt timp după ce a răspuns la o întrebare în turneul său universitar „American Comeback” despre atacatorii în masă transgender.

„Știți câți americani transgender au fost atacatori în masă în ultimii 10 ani?”, a întrebat Hunter Kozak, participant la eveniment. „Prea mulți”, a răspuns Kirk. „Știți câți atacatori în masă au avut loc în America în ultimii 10 ani?”, a continuat Kozak. „Se numără sau nu se numără violența bandelor?”, a încercat să clarifice fondatorul Turning Point USA.

Kirk a fost împușcat imediat după aceea și transportat la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale, dar a fost declarat mort în câteva ore.

FBI-ul nu a răspuns solicitării de a comenta această informație, din partea sursei citate.

