SURSE New York Post: Suspectul reținut pentru asasinarea lui Charlie Kirk trăia alături de un partener transgender

13 sept. 2025, 20:14, Actualitate
Tyler Robinson

Tyler Robinson, presupusul atacator al lui Charlie Kirk, locuia cu un partener transgender care se afla în proces de tranziție de la bărbat la femeie, a confirmat sâmbătă o sursă din cadrul forțelor de ordine pentru New York Post.

Acea persoană, care nu a fost încă identificată de autorități, cooperează acum pe deplin cu FBI-ul în ancheta privind împușcarea fatală a activistului conservator, a adăugat sursa. Relația a fost relatată pentru prima dată de Brooke Singman de la Fox News.

Mesajele text și alte comunicări pe care persoana transgender le-a schimbat cu Robinson, în vârstă de 22 de ani, i-au ajutat pe federali să-l prindă pe presupusul asasin.

Autoritățile federale și statale au dezvăluit în timpul unei conferințe de presă de vineri că un „coleg de cameră”, care a cooperat cu ancheta lor a dezvăluit comunicări de la un contact pe nume „Tyler”, care descria tuburi de gloanțe similare cu cele găsite la fața locului și discuta despre „necesitatea de a recupera o pușcă dintr-un punct de debarcare”.

Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost lovit în gât de un singur glonț la scurt timp după ce a răspuns la o întrebare în turneul său universitar „American Comeback” despre atacatorii în masă transgender.

„Știți câți americani transgender au fost atacatori în masă în ultimii 10 ani?”, a întrebat Hunter Kozak, participant la eveniment.

„Prea mulți”, a răspuns Kirk.

„Știți câți atacatori în masă au avut loc în America în ultimii 10 ani?”, a continuat Kozak.

„Se numără sau nu se numără violența bandelor?”, a încercat să clarifice fondatorul Turning Point USA.

Kirk a fost împușcat imediat după aceea și transportat la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale, dar a fost declarat mort în câteva ore.

FBI-ul nu a răspuns solicitării de a comenta această informație, din partea sursei citate.

