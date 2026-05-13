Prima pagină » Actualitate » Dramă la Bichigiu, după ce o femeie a fost ucisă de urs: „Copiii ei nu s-au putut uita la ea la înmormântare”

Dramă la Bichigiu, după ce o femeie a fost ucisă de urs: „Copiii ei nu s-au putut uita la ea la înmormântare”

Dramă la Bichigiu, după ce o femeie a fost ucisă de urs: „Copiii ei nu s-au putut uita la ea la înmormântare”
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

În data de 9 mai 2026, o femeie în vârstă de 53 de ani a fost ucisă de urs, care i-a pătruns pe proprietatea din Bichigiu, județul Bistrița-Năsăud. În prealabil, animalul sălbatic îi omorâse și o vacă. Ginerele femeii mărturisește că femeia se mai întâlnise cu ursul și ar fi știut cum să reacționeze, pentru a nu-l provoca. Acum, întâlnirea cu ursul i-a fost fatală.

Femeia în vârstă de 53 de ani se întorsese la casa din Bichigiu, după ce mama ei a încetat din viață. Cu scopul de a avea grijă de tatăl ei, a părăsit Timișoara și s-a reîntors în comuna Telciu din care face parte și satul Bichigiu. Se ocupa de creșterea animalelor.

Mesaje Ro-Alert în Harghita. Au fost semnalați urși în mai multe localități

Un urs a atacat o femeie în județul Bistrița-Năsăud

Familia trece printr-o dramă cumplită

Familia trăiește o dramă cumplită. Ginerele ei a povestit că femeia pornise către o pășune, acolo unde lăsa vitele la păscut. În timp ce se îndrepta spre pășune, vorbea la telefon cu fiica ei. Pentru că familia nu a mai putut să o contacteze pe femeie, a dat alerta. Oamenii din sat au pornit să o caute. Un localnic a găsit-o fără suflare.

„A fost atacată pe pășunea ei, pe terenul ei… Nu era sperioasă. S-a mai întâlnit ea cu ursul… Copiii ei nu s-au putut uita la ea la înmormântare”, a mărturisit, pentru Bistrițeanul.ro, ginerele femeii.

Femeia a fost atacată de urs după ce animalul ucisese o vacă, încercând să își apere prada. Deși se mai întâlnise cu ursul în aceeași zonă și știa cum să reacționeze pentru a nu-l provoca, nu a avut nicio șansă. Familia cere autorităților să identifice și să împuște ursul, însă pentru acest demers este necesară aprobarea Ministerului Mediului.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Recomandarea video

Mediafax
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Digi24
Țara europeană care a introdus „taxa zgârcitului” în restaurante
Cancan.ro
Cazul lui Alexandru, copilul de 5 ani dispărut în Sibiu, se complică. Ce ar fi la mijloc, de fapt
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Un influencer susține că raportul Oanei Gheorghiu despre reforma companiilor de stat ar fi fost realizat cu AI
Mediafax
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Click
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
Digi24
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
Cancan.ro
Câți bani au strâns Andreea Bălan și Victor Cornea, din darul de nuntă! Suma este gigantică
Ce se întâmplă doctore
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit un youtuber într-o hală uriașă din Europa a surprins internetul
Descopera.ro
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Descopera.ro
De ce creierul tău inventează povești ca să scape de incertitudine?

Cele mai noi

Trimite acest link pe