Dramă la Bichigiu, după ce o femeie a fost ucisă de urs: „Copiii ei nu s-au putut uita la ea la înmormântare”

În data de 9 mai 2026, o femeie în vârstă de 53 de ani a fost ucisă de urs, care i-a pătruns pe proprietatea din Bichigiu, județul Bistrița-Năsăud. În prealabil, animalul sălbatic îi omorâse și o vacă. Ginerele femeii mărturisește că femeia se mai întâlnise cu ursul și ar fi știut cum să reacționeze, pentru a nu-l provoca. Acum, întâlnirea cu ursul i-a fost fatală.

Femeia în vârstă de 53 de ani se întorsese la casa din Bichigiu, după ce mama ei a încetat din viață. Cu scopul de a avea grijă de tatăl ei, a părăsit Timișoara și s-a reîntors în comuna Telciu din care face parte și satul Bichigiu. Se ocupa de creșterea animalelor.

Familia trece printr-o dramă cumplită

Familia trăiește o dramă cumplită. Ginerele ei a povestit că femeia pornise către o pășune, acolo unde lăsa vitele la păscut. În timp ce se îndrepta spre pășune, vorbea la telefon cu fiica ei. Pentru că familia nu a mai putut să o contacteze pe femeie, a dat alerta. Oamenii din sat au pornit să o caute. Un localnic a găsit-o fără suflare.

„A fost atacată pe pășunea ei, pe terenul ei… Nu era sperioasă. S-a mai întâlnit ea cu ursul… Copiii ei nu s-au putut uita la ea la înmormântare”, a mărturisit, pentru Bistrițeanul.ro, ginerele femeii.

Femeia a fost atacată de urs după ce animalul ucisese o vacă, încercând să își apere prada. Deși se mai întâlnise cu ursul în aceeași zonă și știa cum să reacționeze pentru a nu-l provoca, nu a avut nicio șansă. Familia cere autorităților să identifice și să împuște ursul, însă pentru acest demers este necesară aprobarea Ministerului Mediului.

