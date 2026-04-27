Eurostat: România înregistrează cea mai ridicată rată a deceselor cauzate de accidente rutiere din UE
Conform utilmelor informații puse la dispoziție de Eurostat, România înregistrează cea mai ridicată rată a deceselor cauzate de accidente rutiere din UE. Potrivit datelor, sunt înregistrate 78 de victime la un milion de locuitori, în țara noastră.

În anul 2024, numărul persoanelor care au murit în urma incidentelor rutiere a scăzut, în Uniunea Europeană, cu 2,2%, față de anul precedent. În România, rata se menține ridicată. Datele furnizate de Oficiul European de Statistică (Eurostat) arată că 19.934 de persoane au murit în Uniunea Europeană, în anul 2024, în urma evenimentelor rutiere. În 2023, numărul a fost ușor mai crescut, de 20.384 de persoane decedate.

În Suedia a fost înregistrată cea mai mică rată

Media arată că au fost 44 de victime ale traficului rutier la un milion de locuitori în Uniunea Europeană. România a înregistrat în 2024, așa cum arată graficul de mai sus, cea mai ridicată rată a deceselor survenite în urma incidentelor rutiere. Lista este completată și de alte state europene.

  • Bulgaria – 74 de victime ale traficului rutier la un milion de locuitori
  • Grecia – 64 de victime ale traficului rutier la un milion de locuitori
  • Suedia – 20 de victime ale traficului rutier la un milion de locuitori (cea mai mică rată)
  • Malta – 21 de victime ale traficului rutier la un milion de locuitori
  • Danemarca – 24 de victime ale traficului rutier la un milion de locuitori

„Numărul persoanelor decedate în accidente rutiere a scăzut considerabil în ultimii 10 ani. Și anume, cu 17,4% între 2014 și 2024. Tendința în această perioadă a fost descendentă, cu câteva creșteri mici: în 2015 (+0,9% față de anul precedent); și în 2021 (+5,8%) și 2022 (+3,7%), după numărul scăzut de decese din 2020, determinat de restricțiile impuse de COVID-19.

În ceea ce privește accidentele rutiere, cele 10 regiuni ale UE cu cel mai mare număr de accidente în 2024 au fost în Germania, Italia și Spania. Nordrhein-Westfalen din Germania a fost singura regiune NUTS 1 care a înregistrat peste 60.000 de accidente (62.741). Bayern din Germania a avut al doilea cel mai mare număr de accidente rutiere (49.374), urmată de Nord-Ovest din Italia (48.815)”, arată Eurostat.

Sursă foto: Eurostat; Shutterstock

