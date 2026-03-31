Elevi din Petroșani, loviți de un tramvai în Praga. Adolescenții au fost neatenți, în timp ce încercau să facă poze în centrul capitalei Cehiei

Tramvai în Praga / FOTO - caracter ilustrativ: Profimedia

Mai mulți elevi de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Petroșani au trecut printr-un moment de cumpănă în capitala Cehiei, Praga, după ce doi colegi de clasa a IX-a au fost loviți de un tramvai și au ajuns la spital.

Potrivit publicației Gazeta de Dimineață, din primele informații, accidentul a avut loc pe fondul neatenției, cei doi adolescenți încercând să facă fotografii și astfel, nu au observat la timp mijlocul de transport în comun care se apropia din spate.

Din fericire, deși accidentul a necesitat o intervenție de urgență la fața locului, medicii au anunțat că starea victimelor nu este gravă, fiind în afara oricărui pericol.

Unul dintre elevi a suferit leziuni minore și urmează să fie externat în scurt timp, dar colegul său a fost diagnosticat cu o fisură la nivelul femurului și va rămâne internat sub supraveghere medicală pentru tratament de specialitate.

Cu toate acestea, programul excursiei nu va fi afectat. Restul grupului își va continua traseul educațional și turistic, urmând să se îndrepte spre următoarea destinație stabilită, Viena, cu acordul prealabil al părinților.

