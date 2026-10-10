Scandalul provocat de intervenția ambasadoarei Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ia amploare. Guilfoyle şi ambasada pe care aceasta o conduce fac obiectul unei anchete oficiale a Biroului Inspectorului General al Departamentului de Stat, au confirmat pentru NBC News două persoane familiarizate cu decizia.

Ancheta organismului guvernamental de control intervine după ce consultantul juridic Eric Deters, susţinător ferm şi donator al lui Donald Trump, a acuzat-o pe Guilfoyle că i-ar fi cerut să achite o datorie restantă de 100.000 de dolari pe cardul său American Express.

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Ce spune Eric Deters

Incidentul ar fi avut loc în zilele premergătoare audierii de confirmare în funcţie a ambasadoarei, în anul 2025, în schimbul facilitării accesului la oficiali de rang înalt ai administraţiei americane.

„Era atât de disperată să obţină acei 100.000 de dolari. Era un schimb de favoruri”, a declarat Deters pentru NBC News, într-un interviu acordat joi.

„Mi-a spus că îi puteam cere absolut orice în lumea lui Trump. Nu exista nicio solicitare prea mare”, a afirmat acesta despre fosta prezentatoare Fox News, susţinătoare a campaniei electorale a lui Trump şi fostă logodnică a lui Donald Trump Jr.

Deters a pus la dispoziţia NBC News, citată de News.ro, un document PDF care conţine mesaje text şi conversaţii purtate pe Signal cu Guilfoyle. Astfel unul dintre mesajele furnizate pare să arate că Guilfoyle i-ar fi cerut să transfere banii direct către American Express, deoarece, în acest fel, „nu va apărea nicăieri” tranzacţia. Deters a declarat că nu i-a plătit suma solicitată.

JD Vance intervine și critică acuzațiile

Un avocat al lui Guilfoyle nu a răspuns unei solicitări de comentarii. Totuși, acesta a declarat pentru The Wall Street Journal că aceasta contestă autenticitatea mesajelor, fără a oferi detalii. Vicepreşedintele JD Vance a declarat, vineri, că „acestea sunt acuzaţii”, punctând că „nu judecăm oamenii în tribunalul opiniei publice”.

Afirmaţiile lui Deters reprezintă, potrivit lui Vance, „versiunea unei singure persoane”. „Să vedem care sunt, de fapt, faptele. Să aflăm care este adevărul. Evident, dacă s-a întâmplat ceva grav, atunci cei responsabili trebuie să suporte consecinţele”, a declarat vicepreşedintele american.

Casa Albă nu a dorit să comenteze.

Democrații contraatacă puternic. Ce spune Rubio

Controversa le-a ridicat mingea la fileu democraților de peste Ocean. Gregory Meeks, principalul reprezentant democrat în Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanţilor, i-a trimis săptămâna trecută o scrisoare secretarului de stat Marco Rubio, solicitând informaţii suplimentare despre alte acuzaţii apărute în The Wall Street Journal.

Joi, Rubio a mustrat un jurnalist care l-a întrebat despre acuzaţiile la adresa lui Guilfoyle, în timp ce se afla alături de aceasta la Atena.

„Nu discutăm astfel de lucruri într-o conferinţă de presă, pe pista unui aeroport dintr-o ţară străină, doar pentru că dumneavoastră sau altcineva aţi scris un articol pe baza informaţiilor oferite de o sursă”, a declarat Rubio, adăugând: „Nici măcar nu ştiu dacă ceea ce relataţi este adevărat”.

Un purtător de cuvânt al Biroului Inspectorului General al Departamentului de Stat a declarat că instituţia nu confirmă, nu infirmă şi nu comentează existenţa unor investigaţii. La rândul său, Departamentul de Stat a refuzat să comenteze acuzaţiile la adresa lui Guilfoyle sau o eventuală anchetă.

Investigațiile privind diplomații americani sunt rare

Investigaţiile organismului de control privind posibile încălcări ale normelor de etică de către ambasadorii americani sunt rare, dar nu fără precedent. De exemplu, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, Woody Johnson, pe atunci ambasador al SUA în Regatul Unit şi donator republican, a fost anchetat de Biroul Inspectorului General al Departamentului de Stat. Inspectorii au constatat atunci că acesta făcuse comentarii „nepotrivite” referitoare la rasă, gen şi religie în faţa angajaţilor ambasadei.

Departamentul de Stat a respins recomandările formulate în cazul lui Johnson, argumentând că ambasadorul vizionase un material video guvernamental privind hărţuirea la locul de muncă, dar le ceruse şi înalţilor oficiali să facă acelaşi lucru.

În 2024, în timpul mandatului lui Joe Biden, organismul de control l-a anchetat pe ambasadorul SUA în Singapore, Jonathan Kaplan, constatând că acesta îşi ameninţase angajaţii şi nu depusese la timp sau cu documentele justificative corespunzătoare deconturi pentru cheltuieli de călătorie în valoare de aproximativ 48.000 de dolari. În cazul lui Kaplan, Departamentul de Stat a anunţat că tratează cu seriozitate recomandările şi că a făcut modificări organizatorice.