Ești chiriaș? Ce ai voie să schimbi în locuință, potrivit legii

20 ian. 2026, 12:26, Actualitate
Persoanele care stau în chirie au anumite obligații, potrivit legii. Personalizarea locuinței este posibilă, chiar și atunci când este vorba despre o chirie, dar poate fi efectuată în anumite limite. Iată mai jos, în articol, ce ai voie să schimbi în casă, în aceste condiții.

Chiriașii au dreptul să efectueze câteva personalizări în locuința închiriată, însă în limitele legii. Există o serie de modificări care nu pot fi efectuate, sub nicio formă, în locuința închiriată, mai ales dacă nu există aprobare din partea proprietarului. Totuși, legea permite să fie efectuate modificări minore și reversibile. Modificările care afectează structura, instalațiile sau aspectul permanent al imobilului fără acordul proprietarului sunt interzise.

Ce nu are voie chiriașul să schimbe în casă

Există o serie de aspecte care nu pot fi îndeplinite într-o locuință închiriată. În primul rând, modificările legate de structură și instalații, îndeosebi cele care pot fi permanente. Pe de altă parte, chiriașul are voie să monteze perdele / draperii, să schimbe lustrele și să monteze rafturi ușoare. De asemenea, pot fi folosite și elemente decorative temporare (autocolantul / tapetul). De menționat faptul că mobilierul din locuință nu trebuie nici aruncat, nici vândut. Pot fi aduse și înlocuite aparate electrocasnice, precum și piese de mobilă, dar celelalte trebuie să fie păstrate în condiții nealterate. La final, când chiriașul pleacă, obiectele din casă (cele din momentul închirierii) trebuie să fie aceleași.

Chiriașul care vrea să monteze un aer condiționat, o centrală termică sau o hotă cu evacuare trebuie să aibă acordul scris al proprietarului. Aceste aspecte reprezintă intervenții tehnice asupra imobilului.

Atenție și la găurirea pereților. Deși montarea de tablouri / cuiere / oglinzi este tolerată, ar fi ideal să existe acordul proprietarului.

Deținerea de animale de companie nu este interzisă prin lege, dar proprietarii care închiriază locuințe pot pune condiții.

Plata chiriei la termen

În momentul în care o locuință este închiriată, persoana în cauză (chiriașul) trebuie să plătească dările la termen. Neplata chiriei poate să atragă nu doar penalități, ci și rezilierea contractului, precum și evacuarea din imobil. De asemenea, spațiul trebuie să fie utilizat conform destinației stabilite în contract. De exemplu, o locuință închiriată strict pentru uz rezidențial nu poate fi birou / salon / spațiu comercial. Acest aspect poate fi valabil doar cu acordul expres al proprietarului, scrie Click.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

