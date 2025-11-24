Prima pagină » Actualitate » Flavia Groșan a fost înmormântată. Diana Șoșoacă, prezentă la funeralii, s-ar fi așteptat la „o săptămână de doliu național”

Flavia Groșan a fost înmormântată. Diana Șoșoacă, prezentă la funeralii, s-ar fi așteptat la „o săptămână de doliu național”

24 nov. 2025, 08:48, Actualitate
Diana Șoșoacă, prezentă la funeraliile Flaviei Groșan

Flavia Groșan a murit în cursul zilei de miercuri, 19 noiembrie 2025, într-un spital din Oradea, la vârsta de 59 de ani. Medicul pneumolog se afla internată în stare gravă, suferind de o formă avansată de cancer. Diana Iovanovici Șoșoacă s-a aflat printre persoanele prezente la funeraliile medicului pneumolog. Șefa partidului S.O.S. România, care ocupă și poziția de europarlamentar, a susținut că s-ar fi așteptat la „o săptămână de doliu național”, după decesul medicului.

Flavia Groșan a fost condusă pe ultimul drum în cursul zilei de duminică, 23 noiembrie 2025, dormindu-și somnul de veci în cimitirul din Oradea. La funeralii au participat circa 150 de persoane, printre acestea aflându-se și Diana Iovanovici Șoșoacă. S-a aflat în apropiere familiei medicului pneumolog. După prezența la capela municipală din Cimitirul Rulikowski, apropiații și șefa S.O.S. România au condus-o către locul de veci.

Preotul care a oficiat slujba a precizat că:„Doamna doctor, cu siguranță, a făcut binele, a încercat să facă doar bine. Ea a avut în viața ei și lumini, și umbre. Dar faptele de bunătate pe care le-a așezat prin prisma meseriei sale de medic vor rămâne ca un ecou”.

Flavia Groșan a fost înmormântată duminică, 23 noiembrie 2025

Diana Șoșoacă: „Nu m-am așteptat să fiu singurul lider politic aici”

După coborârea sicriului în mormânt, Diana Șoșoacă a făcut o serie de declarații în fața jurnaliștilor. Europarlamentarul susține că la funeraliile medicului pneumolog ar fi trebuit să ia parte inclusiv președintele României. În plus, a susținut că ea s-ar fi așteptat la o „săptămână de doliu național”, scrie Mediafax.

„Am venit pentru a o conduce pe ultimul drum în lumea noastră pe unul dintre cei mai mari eroi naționali ai timpurilor noastre contemporane, doctorița Flavia Groșan. Aici ar fi trebuit să vină de la președintele României, așa neconstituțional cum e, până la toți liderii de partid și toți medicii din România, inclusiv Colegiul Medicilor. Inclusiv medicii care au luptat alături de ea în pandemie aveau obligația morală să vină aici și să-i aducă un ultim omagiu, nu să trimită un reprezentant.

Sincer, nu m-am așteptat să fiu singurul lider politic aici, pentru că Flavia Groșan a salvat o țară întreagă prin tratamentele pe care dânsa le-a dat oamenilor pentru a se salva de pneumonii și de virozele acelea cu care băgaseră lumea într-o totală debandadă, într-o frică cumplită. I-a adus de fapt pacea în sufletele oamenilor și a spus: «Stați liniștiți, este doar o gripă pe care o putem trata»”, a spus Diana Șoșoacă, în videoclipul încărcat pe social media.

Ea s-ar fi așteptat la „o săptămână de doliu național pentru cel mai mare erou al medicilor”.

Tot în fața jurnaliștilor, aceasta a mai precizat că Flavia Groșan a fost bolnavă de cancer cu mult înainte de 2020 și că „deși nu avea voie nici măcar o oră să muncească, ea muncea 20-22 de ore”.

Sursă foto: capturi video Facebook Diana Iovanovici Șoșoacă, Mediafax Foto / Andreea Alexandru

