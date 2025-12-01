Prima pagină » Actualitate » FOTO. CRBL, ATACAT dur de Cornel Păsat. ”Are un caracter infect și vorbește oribil”

01 dec. 2025, 15:30, Actualitate
CRBL, atacat dur de Cornel Păsat

CRBL, în vârstă de 47 de ani, a   fost atacat dur de Cornel Păsat la emisiunea moderată de Cătălin Măruță la Pro TV.

Cornel Păsat a fost invitat de curând la emisiunea ”La Măruță”, de la Pro TV, unde a participat la rubrica sosurilor iuți.

Cornel Păsat a fost întrebat ce persoană din showbiz consideră că l-a vorbit cel mai urât pe la spate și l-a nominalizat pe CRBL.

CRBL, atacat dur de Cornel Păsat. ”Vai de capul meu!!!”

”Aici e simplu, CRBL! Vai de capul meu!!! (…) Omul are un caracter infect și vorbește oribil. Vorbesc serios. Știi cum am scăpat de el, să nu mă mai înjure? Tot ce îmi spui tu mie de acum încolo redirecționezi către mama și tatăl tău, că ei sunt responsabili că te-au adus pe lume. Probabil te-au educat, dar tu ai ales să nu accepți educația lor, să te porți în halul ăsta de mizerabil”, a spus Cornel Păsat despre CRBL.

De asemenea, Cornel Păsat a dezvăluit și că persoana cu care a avut cea mai mare tensiune nerezolvată este Edi Stancu.

”Edi Stancu. L-am ajutat foarte mult. (…) Edi Stancu a dansat la mine în trupă foarte mulți ani. L-am sprijinit, l-am luat peste tot. Trei ani am fost prieteni. Am luat-o și pe Silvia de dragul lui în trupă, că Silvia (n.r. fosta soție a lui Edi) nu dansa, mai degrabă cânta. Da, Bordeaux, după ce a dansat la mine.Deci l-am ajutat foarte mult pe Edi Stancu de-a lungul timpului. (…)

Crede-mă, eram prieteni la cataramă, gen foarte-foarte buni prieteni. Și la un moment dat spune: „Mi-ar plăcea să-l dea Vintilă jos cu tagma dansatorilor de pe pământ.”Păi tu, prietenul meu? Atâta invidie și răutate? Nu există. Am mai vorbit, dar îți dai seama… nu mai e. (…) Păi noi ne-am cunoscut la Café Cinema, când am început prima oară proiectele de striptease, că și Edi Stancu a făcut striptease, ca să știți, în 1994. Există și un articol în presă, pe care îl pot arăta. Da? (…) Nu mai iert pe nimeni”, a detaliat acesta.

CRBL a fost căsătorit și are un copil

Eduard Mihail Andreianu, cunoscut sub numele de scenă CRBL, este un cântăreț, coregraf, dansator, actor și producător muzical. Artistul a devenit cunoscut în anul 2000 ca membru al trupei Simplu, cu care a lansat opt albume.

În plan personal, CRBL  a format o familie cu Elena, împreună cu care are o fetiță, Alessia.  CRBL și soția sa au ajuns la separare, iar la o lună după aceea artistul a cunoscut-o pe Olga, actuala sa iubită.

După divorțul de CRBL, fosta soție a acestuia și fiica lor, Alessia, s-au întors în Republica Moldova, țara natală a ex-pertenerei de viață a artistului.

Cele mai noi