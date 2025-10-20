Prima pagină » Actualitate » FOTO. Experiența EMOȚIONANTĂ a lui Carmen Tănase cu o femeie fără adăpost. ”Mare poveste de viață”

20 oct. 2025, 13:30, Actualitate
Actrița Carmen Tănase, în vârstă de 64 de ani, a povestit despre o întâmplare pe care a trăit-o cu o femeie fără adăpost.  

 Prezentă la podcastul realizat de Jorge, Carmen Tănase a povestit despre o întâmplare care a marcat-o foarte mult. Actrița a dezvăluit cât de mult a impresionat-o povestea unei femei fără adăpost care stătea cu cățelul său în apropierea fostului magazin Romarta din centrul Bucureștiului.

Actrița s-a împrietenit cu femeia respectivă și a ajutat-o cu tot ce a putut.

”Trebuie să o evoc pentru că a fost importantă în viața mea: o boschetară, care a fost ani și ani de zile la… unde era Romarta Copiilor și acum e, nu știu, o bancă sau ceva, lângă noi, lângă teatru, ani de zile, mai mult de 15 ani, avea un cățel tot timpul cu ea și ea stătea în stradă. Ce făcea ea toată ziua? Avea caiete, i-am luat și eu caiete, caiete studențești și avea așa niște rubrici, așa, cu pixul, și le făcuse și le umpluse cu cifre. Și eu îi dădeam bani și mâncare și pentru cățel, și-i dădeam și bani și ea avea foarte mare grijă de cățel. Adică, ea avea ce avea de îmbrăcat, de neîmbrăcat, dar cățelul era foarte înfofolit tot timpul, că acolo stătea”, a povestit Carmen Tănase, potrivit click.ro.


”Și eu am întrebat-o la un moment dat: ”Spune-mi și mie ce ai aici, în caietele astea, că nebunesc, că de ani de zile tu umpli caiete cu cifre. Ce sunt cifrele astea?”. Și ce crezi că mi-a spus? ”Fac variante ca să câștig la loto” Și am zis: ”Dar tu ce ai fost în viața ta?”. ”Inginer”. Poveste mare de viață. Ceva… Am stat vreo trei ore cu ea în ger și am vorbit. Mare poveste de viață. Și a zis așa, după ce am ascultat-o: „Pe mine nu m-a ascultat nimeni niciodată”. Vorbea destul de greu, an și an de zile în frig, îți dai seama cum era, și puțin „dusă” din cauza vieții pe care a dus-o. Și a zis: ”Dacă eu găsesc combinația miraculoasă, ți-o dau ție”. A murit”, a adăugat aceasta.

Carmen Tănase a fost căsătorită și are un băiat

Carmen Tănase este una dintre cele mai apreciate actrițe din România. De-a lungul anilor, acesta și-a cucerit publicul cu rolurile din filme, teatru și televiziune. În plan personal, Carmen Tănase a fost căsătorită cu Victor Parhon, în perioada 1989-2000, și este mama unui băiat. Actrița a rămas văduvă la vârsta de 39 de ani, atunci când soțul ei, Victor Parhon s-a stins din viață la începutul anilor 2000, și a avut grijă singură de fiul lor.

Carmen Tănase a jucat rolul Flăcăricăi în serialul de televiziune ”Inimă de țigan”, difuzat de postul de televiziune Pro TV, care s-a bucurat de foarte mare succes la public. De asemenea, vedeta a jucat acest rol și în serialele ”Regina” și ”State de România”.

Începând de anul acesta, Carmen Tănase este jurat la emisiunea ”Românii au talent”, de la Pro TV. Actrița l-a înlocuit la masa juriului pe Dragoș Bucur.

