FOTO. Gelu Voicu s-a pus pe SLĂBIT. ”Nu am mai putut să fac mișcare și au început să se pună colăceii, burticica”

Interpretul de muzică populară Gelu Voicu, în vârstă de 42 de ani, a mărturisit că și-a propus să scape de kilogramele nedorite.

Interpretul de muzică populară a explicat, pentru click.ro, că nu mai poate face sport după ce, în urmă cu câțiva ani, a avut probleme de sănătate și s-a operat la piciorul stâng.

Gelu Voicu s-a pus pe slăbit. ”Mă străduiesc să nu mai mănânc după ora 18.00. Câteodată îmi iese, câteodată nu”

”Nu țin dietă, țin regim! (râde) Mă străduiesc! Am renunțat la pâine, mă străduiesc să mănânc mai puțină pâine. Gătim amândoi, și eu și soția, avem trei copii, nu avem cum să gătim doar unul dintre noi.Acum câțiva ani buni am avut o fractură totală de tibie și peroneu la piciorul stâng și am avut vreo doi ani și ceva de operații și recuperări.

De atunci nu am mai putut să fac mișcare și au început să se pună colăceii, burticica… Și acum fac cu greu mișcare drept pentru care îmi este foarte greu să compensez prin alimentație lipsa mișcării. Își are și mișcarea rostul ei”, a declarat Gelu Voicu.

”La pâine am renunțat total pentru că am o ușoară intoleranță la gluten, mănânc pâine fără gluten, și mă străduiesc cu orele. Dar noi, toți cei care cântăm, avem un program… În weekend suntem pe fus orar american și în cursul săptămânii trebuie să fim pe fus orar cu voi. Nouă ne este foarte greu. Mă străduiesc să nu mai mănânc după ora 18.00. Câteodată îmi iese, câteodată nu! De cele mai multe ori nu! Ca să fiu sincer”, a mai spus artistul.