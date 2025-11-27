Prima pagină » Actualitate » FOTO. Gelu Voicu s-a pus pe SLĂBIT. ”Nu am mai putut să fac mișcare și au început să se pună colăceii, burticica”

FOTO. Gelu Voicu s-a pus pe SLĂBIT. ”Nu am mai putut să fac mișcare și au început să se pună colăceii, burticica”

27 nov. 2025, 18:30, Actualitate
FOTO. Gelu Voicu s-a pus pe SLĂBIT. ”Nu am mai putut să fac mișcare și au început să se pună colăceii, burticica”
Galerie Foto 11
Gelu Voicu s-a pus pe slăbit

Interpretul de muzică populară Gelu Voicu, în vârstă de 42 de ani, a mărturisit că și-a propus să scape de kilogramele nedorite.

Gelu Voicu încearcă să mai slăbească. Artistul a scos un aliment din dieta sa.

Interpretul de muzică populară a explicat, pentru click.ro, că nu mai poate face sport după ce, în urmă cu câțiva ani, a avut probleme de sănătate și s-a operat la piciorul stâng.

Gelu Voicu s-a pus pe slăbit. ”Mă străduiesc să nu mai mănânc după ora 18.00. Câteodată îmi iese, câteodată nu”

”Nu țin dietă, țin regim! (râde) Mă străduiesc! Am renunțat la pâine, mă străduiesc să mănânc mai puțină pâine. Gătim amândoi, și eu și soția, avem trei copii, nu avem cum să gătim doar unul dintre noi.Acum câțiva ani buni am avut o fractură totală de tibie și peroneu la piciorul stâng și am avut vreo doi ani și ceva de operații și recuperări.

De atunci nu am mai putut să fac mișcare și au început să se pună colăceii, burticica… Și acum fac cu greu mișcare drept pentru care îmi este foarte greu să compensez prin alimentație lipsa mișcării. Își are și mișcarea rostul ei”, a declarat Gelu Voicu.

”La pâine am renunțat total pentru că am o ușoară intoleranță la gluten, mănânc pâine fără gluten, și mă străduiesc cu orele. Dar noi, toți cei care cântăm, avem un program… În weekend suntem pe fus orar american și în cursul săptămânii trebuie să fim pe fus orar cu voi. Nouă ne este foarte greu. Mă străduiesc să nu mai mănânc după ora 18.00. Câteodată îmi iese, câteodată nu! De cele mai multe ori nu! Ca să fiu sincer”, a mai spus artistul.

Recomandarea video

Citește și

LOTO NUMERELE extrase la tragerile loto de joi, 27 noiembrie 2025
18:45
NUMERELE extrase la tragerile loto de joi, 27 noiembrie 2025
EVENIMENT Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Cum a reacționat Lia Olguța Vasilescu
18:39
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Cum a reacționat Lia Olguța Vasilescu
VIDEO Ionuț Mosteanu, pătruns de solemnitate în Parlament. În timp ce se intona imnul României, Ministrul Apărării sorbea din cafea, la prezidiu
18:29
Ionuț Mosteanu, pătruns de solemnitate în Parlament. În timp ce se intona imnul României, Ministrul Apărării sorbea din cafea, la prezidiu
EXCLUSIV Gândul publică punctajul USR în scandalul Moșteanu. Ce îi învață comunicatorii pe liderii partidului și ce trebuie să repete la televizor, cu fiecare apariție: „Mantra săptămânii – de spus de 3 ori/pe oră la TV + 1 postare pe săptămână cu acest cuvinte”
18:11
Gândul publică punctajul USR în scandalul Moșteanu. Ce îi învață comunicatorii pe liderii partidului și ce trebuie să repete la televizor, cu fiecare apariție: „Mantra săptămânii – de spus de 3 ori/pe oră la TV + 1 postare pe săptămână cu acest cuvinte”
FLASH NEWS Cristian Tudor Popescu îl mitraliază pe Ionuț Moșteanu: „E ca și cum un cetățean, pe care îl cheamă Prostu Ion ar cere să-i fie schimbat numele în Prostu Vasile”
17:21
Cristian Tudor Popescu îl mitraliază pe Ionuț Moșteanu: „E ca și cum un cetățean, pe care îl cheamă Prostu Ion ar cere să-i fie schimbat numele în Prostu Vasile”
Mediafax
Alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și gripei
Digi24
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se jură că nu va ataca Europa: „Pentru noi asta sună ridicol”
Cancan.ro
Ce a pățit Mirela din Turnu Măgurele, după ce s-a mutat în Spania. Cum au poreclit-o colegii, după ce au aflat că este româncă
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
Cum arată din dronă lotul autostrăzii A7 care se deschide azi complet traficului
Mediafax
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Lia Olguța Vasilescu: Am primit 142.687 de voturi din toată lumea
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Cancan.ro
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce vorbește
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
În urmă cu 45.000 de ani, un grup de neanderthalieni mânca femei și copii
EXTERNE Un cățel a devenit erou după ce și-a salvat stăpânul de la moarte. Cum a făcut Polly asta
18:59
Un cățel a devenit erou după ce și-a salvat stăpânul de la moarte. Cum a făcut Polly asta
POLITICĂ După ce a fost demis din funcția de consilier prezidențial, Ludovic Orban și-a găsit altă „ocupație”. Îl susține pe Ciprian Ciucu la PMB
18:50
După ce a fost demis din funcția de consilier prezidențial, Ludovic Orban și-a găsit altă „ocupație”. Îl susține pe Ciprian Ciucu la PMB
DEZVĂLUIRI Danemarca și-a creat o „gardă nocturnă” din diplomați ca să monitorizeze declarațiile lui Trump
18:17
Danemarca și-a creat o „gardă nocturnă” din diplomați ca să monitorizeze declarațiile lui Trump
ACTUALITATE Românul care trăiește cu chirie în Zürich. Diferențele majore dintre Elveția și România: „Trebuie să anunț vecinii”
18:02
Românul care trăiește cu chirie în Zürich. Diferențele majore dintre Elveția și România: „Trebuie să anunț vecinii”
EXCLUSIV Marius Tucă face portretul lui Nicușor Dan. „Este un personaj ciudat, un fel de stabilopod/Cel mai nepreședinte președinte al românilor”
17:58
Marius Tucă face portretul lui Nicușor Dan. „Este un personaj ciudat, un fel de stabilopod/Cel mai nepreședinte președinte al românilor”
EXCLUSIV Cui îi dă Bolojan mai mulți bani de la buget și ce schimbări sunt pe legea cumulului pensie-salariu, pe care Guvernul le aprobă mâine – SURSE
17:37
Cui îi dă Bolojan mai mulți bani de la buget și ce schimbări sunt pe legea cumulului pensie-salariu, pe care Guvernul le aprobă mâine – SURSE