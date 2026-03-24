Prima pagină » Actualitate » Gabriela Firea, după dezbaterea „Dezvoltarea Industriei prin politici europene”: «Relevantă pentru mediul economic și industrial din România și UE»

Gabriela Firea (FOTO - Facebook.com/gabifirea)

Gabriela Firea, europarlamentar PSD, a particpat, marți, la Bruxelles, în Parlamentul European, la dezbaterea „Dezvoltarea Industriei prin politici europene”. „Un eveniment relevant pentru viitorul mediului economic și industrial din România și din întreaga Uniunea Europeană”, l-a descris ea.

„Îi mulțumesc colegei mele, eurodeputata Maria Grapini – Europarlamentar, pentru invitație. M-am bucurat să le văd la masa discuțiilor pe Roxana Mînzatu, vicepreședinta Comisiei Europene, pe Excelența Sa Andreea Păstârnac, ambasadorul României în Belgia, și pe toți cei care au reprezentat industria românească.  Discuțiile au reunit oficiali europeni și naționali, alături de reprezentanți ai patronatelor din țară, într-un dialog deschis despre provocările actuale și soluțiile necesare pentru susținerea industriei”. a scris fostul Primar General pe Facebook.

Roxana Mînzatu (s) și Maria Grapini (FOTO – Facebook.com/gabifirea)

Printre temele esențiale abordate s-au numărat:

  • importanța unei forțe de muncă bine calificate și corect remunerate;
  • asigurarea și protejarea locurilor de muncă;
  • identificarea unor măsuri concrete pentru gestionarea crizei generate de creșterea prețului combustibililor;
  • reducerea poverii birocratice și simplificarea administrativă;
  • consolidarea pieței unice;
  • facilitarea accesului IMM-urilor la fonduri europene.

„Astfel de dezbateri sunt esențiale pentru a construi politici eficiente, adaptate realităților economice, și pentru a asigura un viitor sustenabil industriei europene. Mă bucur că am putut contribui la acest dialog și rămân implicată în susținerea unor soluții concrete pentru mediul de afaceri”, a adăugat Gabriela Firea.

