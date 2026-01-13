Prima pagină » Actualitate » Gerul de afară nu i-a speriat pe contribuabilii români. Mulți au mers să-și plătească fizic taxele și impozitele, deși exista și varianta Ghișeul.ro

13 ian. 2026, 16:39, Actualitate
Sursa FOTO - caracter ilustrativ: Gândul

Gerul de afară nu i-a speriat pe români, unii dintre ei preferând să iasă din case și să stea la coadă pentru a-și plăti din timp taxele și impozitele, chiar dacă există posibilitatea să plătească totul online. Dar cei mai mulți spun că nu se pricep la partea virtuală și nu știu să își facă un cont pe platforma ghișeul.ro.

Cu toate acestea, numărul transferurilor făcute prin intermediul platformei ghișeul.ro au crescut semnificativ, anul acesta. Conform platformei online, începând cu data de 1 ianuarie 2026 până în prezent au fost realizate peste 235.000 de tranzacții, în valoare de peste 185 de milioane de lei.

Aceștia sunt bani plătiți de contribuabilii români la bugetele locale de taxe și impozite, după ce aceste taxe și impozite locale au fost majorate. Însă, avem în continuare un număr foarte mare de români care preferă să vină fizic la ghișeu pentru a-și putea plăti dările la bugetul local.

Este bine de știut că românii pot cere ajutor de la funcționarii birourilor de taxe și impozite locale pentru a-și face cont pe platforma online ghișeul.ro, ca să nu mai fie nevoiți să mai iasă din casă, informează Prima TV.

Programul e-Proprietatea schimbă regulile pentru stabilirea impozitelor pe proprietățile românilor

FOTO – Caracter ilustrativ

Ca să accesezi platforma online ai nevoie de un cont bancar, adrese de mail, buletin și, evident, un telefon inteligent de pe care să accesezi platforma ghișeul.ro.

Tot procesul durează doar câteva minute și, dacă nu vă descurcați, le puteți cere ajutorul funcționarilor care vă pot genera un cod de credidențiale, în așa fel încât să vă puteți conecta la platformă.

