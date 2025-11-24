Prima pagină » Actualitate » Mihai Stoica anunță PRIMUL transfer la FCSB din această iarnă. „De valoare 100%. Să vedem cum se va acomoda”

24 nov. 2025, 08:46, Actualitate
Mihai Stoica anunță primul transfer la FCSB din această iarnă / Sursa FOTO: prosport.ro

Ultimele rezultate și jocul prestat de echipa sa l-au convins pe Gigi Becali că la FCSB este nevoie de întăriri, dacă se vrea îndeplinirea obiectivelor din acest sezon. Astfel, Mihai Stoica, președintele Consiliului Administrativ, a vorbit despre șansele „roș-albaștrilor” de a intra în play-off.

În context, el a anunțat primul transfer la FCSB din această iarnă, jucător pentru care a garantat personal.

„Ce titlu? Noi suntem la retrogradare”

FCSB este pe locul 10 în Liga 1, cu 21 de puncte după 17 etape. Campioana en-titre este la 5 puncte în spatele Farului, echipa aflată pe locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off. Astfel stând lucrurile, partida din runda următoare, de la Ovidiu, se anunță crucială pentru trupa bucureșteană.

De altfel, și Mihai Stoica a ținut să sublinieze importanța acestui joc:

„Mă mai întrebau unii dacă mai avem șanse la titlu. Ce titlu? Noi suntem la retrogradare, se văd liniile alea. Meciul de la Ovidiu capătă alte valențe acum. La Belgrad tratăm partida serios, iar la Ovidiu suntem care pe care. Practic, am scăzut un punct față de Argeș.

Mi-a fost teamă de meciul ăsta, cu Petrolul, pentru că nu am avut jucători. Au jucat titulari jucători pe care i-am avut o singură zi. Am avut 12 plecați. Și Craiova a avut: Bancu, Baiaram, Screciu. Meciul a fost exact o seară în care trebuie să te chinui să nu câștigi un meci, iar noi ne-am chinuit să nu îl câștigăm”.

Târnovanu, scos vinovat la golul Petrolului

Pe de altă parte, referitor la partida cu Petrolul, Mihai Stoica îl consideră vinovat la golul marcat de prahoveni pe Ștefan Târnovanu.

„Cu excepția fazei în care Târnovanu a scos în prima repriză… Am avut 7 ocazii. Și ocazii mari. Am luat un gol pe care îl vezi la 5 ani. Sălceanu dă la poartă să termine faza, a și zis. A încheiat-o, dar este greșeala lui Târnovanu. Ok, nu sesizează efectul, pentru că e greu, dar are timp să facă un pas ca să intervină cu ambele mâini. E clar că e un gol întâmplător, norocos.

Dar ai 50 de minute la dispoziție să dai gol, iar noi nu am dat. Nu sunt îngrijorat pentru Târnovanu, cred că va fi mai concentrat după meciul ăsta. Suntem și sub impresia a ce a făcut cu puțin timp în urmă la Basel.

Sunt 3 greșeli în doi ani, nu a avut altele, pun și roșul cu Farul. A greșit cu Dinamo în play-off, dar nu a marcat Perica. Este ca o lege a compensației. Ar trebui să ne punem toți Murphy pe spate, că suntem ca legile lui Murphy”, a reacționat MM.

Primul transfer la FCSB, anunțat de MM Stoica

În privința campaniei de transferuri din iarnă, Mihai Stoica a dezvăluit că o primă achiziție este, deja, rezolvată. Campioana României va aduce un jucător „de valoare 100%”, a garantat președintele C.A.

„Cred că intrăm în play-off. Mă bazez pe faptul că am scăpat de meciurile naționalei, vom avea jucătorii. Cu Dinamo jucăm după ce vor juca și ei în Cupă. Vom avea un mercato care ne va face mai puternici. În iarnă aducem un fundaș central de valoare 100%. Rămâne de văzut cum se va acomoda.

Noi avem cel mai bun under din țară. Cel mai bun din țară este Mihai Toma, dacă este folosit pe poziția lui. E peste toți. Cine nu crede, să nu îmi zică că joacă fundaș dreapta. Eu asta cred, asta văd, asta spun. Postul lui e de număr 10 sau atacant lateral stânga. Acolo a jucat la națională și s-a distrat cu adversarii.

La Stoian… nu știi ce să îi ceri unui jucător de 17 ani. Putea marca la faza aia cu capul, putea prelua și era stop joc. E atacant, marchează. Era mingea udă, e greu, adevărat. O vină îi aparține și lui Băîrligea, că nu a fost acolo. Nu cred că vom mai juca fără închizători. În opinia mea, Cisotti a fost unul dintre cei mai buni jucători pe poziția aia, exact pe stilul lui Verratti”.

