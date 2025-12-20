Prima pagină » Știri » Curtea de Apel Oradea contrazice narativul susținătorilor lui Ilie Bolojan și explică de ce se prescriu faptele: un singur judecător a trebuit să judece 505 dosare

20 dec. 2025, 13:19, Știri
Într-un răspuns transmis lui Ștefan-Lucian Deleanu – tânăr pasionat de justiție și profesionist IT cu peste 8 ani de experiență – Curtea de Apel Oradea explică de ce se ajunge în faza controversată în care „faptele sunt prescrise”. În primul rând, totul se reduce la un volum imens de muncă, în pofida narativului susținătorilor lui Ilie Bolojan.

Precizările Curții de Apel Oradea sunt cu atât mai importante cu cât ele vin chiar din „zona de influență” a lui Ilie Bolojan, premierul României, cel care a fost și primar și președinte al Consiliului Județean.

„Reformarea Justiției” a devenit sintagma preferată a taberei „Rezist” în ultima perioadă, dar dacă se pleacă de la premisa că judecătorii nu-și desfășoară activitatea așa cum s-ar dori atunci trebuie mers „adânc”, iar precizările Curții de Apel Oradea sunt binevenite în contextul tensionat.

  • Un singur judecător de la Curtea de Apel Oradea a trebuit să soluționeze, în medie, 505 dosare în anul 2024.
  • În materie penală, volumul este semnificativ – peste 5.200 de dosare gestionate doar în primele 11 luni ale anului 2025.

Instabilitatea legislativă din ultimii 5 ani și-a pus amprenta negativă

Instanța indică direct cauza principală a problemelor: instabilitatea legislativă din ultimii 5 ani,care a provocat un val masiv de pensionări.

Locurile libere au fost ocupate intempestiv de judecători promovați de la instanțe inferioare, fără a exista o perioadă de tranziție sau un număr echivalent de oameni cu experiența celor plecați.

N.R: Dacă te pensionezi înainte să intre în vigoare o lege, beneficiezi de prevederile vechii legi.

Oamenii sunt (prin natura lor) mai interesați de bunăstarea familiei lor decât de străini. Este evident deci că judecătorii decid să se pensioneze pe legile mai favorabile lor.

Trebuia ca acele legi care încurajau practic pensionarea magistraților să nu existe. Au fost magistrați care au protestat pentru a nu se pensiona cu o pensie mai mare decât salariul”, scrie Ștefan-Lucian Deleanu pe pagina sa de Facebook.

De ce intervine prescripția?

„Documentul trasmis de Curtea de Apel Oradea explică un mecanism tehnic dureros”, consideră Ștefan Deleanu.

  • Fluctuația de personal a dus la modificarea constantă a completurilor de judecată (judecătorii se schimbă în timpul procesului).
  • În materie penală, dacă se schimbă judecătorul, administrarea probelor trebuie reluată.

Asta înseamnă, în ultimă instanță, timp pierdut, amânări și, inevitabil, împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale. Judecătorii dau de înțeles: Nu este vorba de rea-voință sau intervenții oculte, ci de efectul matematic al lipsei de personal stabil.

Sarabanda blocajelor. Guvernul României a interzis angajarea personalului auxiliar (grefieri) prin ordonanțe de urgență (OUG 115/2025)

Potrivit răspunsului transmis de Curtea de Apel Oradea, există „blocaje” care fac ca activitatea să sufere.

  1. Concursurile de recrutare au fost blocate aproape un an și jumătate.
  2. Guvernul României a interzis angajarea personalului auxiliar (grefieri) prin ordonanțe de urgență (OUG 115/2025), deși procedurile s-au complicat și volumul a crescut.
  3. Există doar 8 asistenți judiciari activi, un număr infim pentru nevoile instanței.

„Accelerarea procedurilor de judecată ar putea fi asigurată printr-o reală informatizare a sistemului judiciar”

În precizările transmise de Curtea de Apel Oradea se mai arată că au existat pensionări ale personalului auxiliar, iar sarcinile celor plecați au fost preluate de grefieri.

Mai mult, Curtea de Apel Oradea transmite că este nevoie de o „reală informatizare” a sistemului judiciar din România, dar și „impunerea pe cale legislativă a citării părților prin poșta electronică”.

