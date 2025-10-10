Prima pagină » Actualitate » În sfârșit, România e „verde” și au dispărut codurile. ANM, noi precizări pentru Gândul: „Un front rece traversează rapid țara”

În sfârșit, România e „verde" și au dispărut codurile. ANM, noi precizări pentru Gândul: „Un front rece traversează rapid țara"

Cristian Lisandru
10 oct. 2025, 09:30
În sfârșit, România e „verde” și au dispărut codurile. ANM, noi precizări pentru Gândul: „Un front rece traversează rapid țara”

Luna octombrie a revenit în normalitate, după o perioadă în care precipitațiile abundente și intensificările vântului – venite „la pachet” cu temperaturile scăzute – au zugrăvit un tablou de toamnă cu tușe bacoviene exasperante.

În această dimineață, la ora 7:00, România a fost „verde”, potrivit informațiilor furnizate de Administrația Națională de Meteorologie, nu au mai fost emise coduri roșii, portocalii sau galbene, iar temperaturile se încadrează în normalitatea acestei perioade.

  • Au fost 13 grade Celsius la Constanța, 12 grade la Arad și tot 12 grade Celsius la Drobeta-Turnu Severin.
  • Cea mai scăzută temperatură – 1 grad Celsius – s-a întregistrat la Iezer.
  • În nicio zonă a României nu s-au înregistrat precipitații, doar cerul înnorat și ceva ceață la București – Băneasa și Reșița, semn că toamna își reintră în drepturi fără a mai aduce, cel puțin deocamdată, provocări meteorologice majore.

„Vântul va sufla în zona montană cu rafale de peste 90 – 100 km/h”

În exclusivitate pentru Gândul, Robert Manta, meteorologul de serviciu al ANMa declarat că astăzi – 10 octombrie 2025 – vremea va fi frumoasă, iar temperaturile se încadrează în valorile normale.

Totuși, România va fi traversată, la noapte și sâmbătă dimineață, de un front rece care va aduce precipitații în unele zone ale țării.

Astăzi va fi o zi ceva mai liniștită decât în zilele precedente, normală din punct de vedere al temperaturilor. Maximele ajung, în partea de sud a țării, poate și în partea de vest, până 20 – 22 de grade. Aceeași situație va fi și în weekend.

Însă mai trebuie spus că la noapte și mâine dimineață vorbim despre un front rece care traversează rapid țara, va aduce precipitații slabe sub formă de ploaie, în special în jumătatea nordică.

În weekend vom vedea și soarele, în multe regiuni. Vremea va fi chiar plăcută.

Dar trebuie menționat, totodată, că la noapte și mâine vântul va sufla în zona montană cu rafale de peste 90 – 100 km/h, dar și în Moldova cu 70 km/h”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul Robert Manta.

ANM: „Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice”

Pentru săptămâna următoare, ANM anunță că valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Regimul pluviometric va fi local deficitar în regiunile vestice și nordvestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

