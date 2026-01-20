Incendiu de proporții la un restaurant din Craiova. Pompierii intervin de urgență

Un incendiu de proporții a izbucnit la un restaurant din Craiova, marți, 20 ianuarie 2026. Pompierii intervin de urgență pentru a stinge flăcările. Misiunea este în dinamică, iar incidentul are loc în cartierul Rovine.

Primele date arată că la fața locului au fost trimise 3 autospeciale cu apă și spumă. Incendiul are loc la un spațiu comercial situat în cartierul Rovine din Craiova.

”În acest moment se intervine cu trei autospeciale de lucru cu apă şi spumă pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu produs la un spaţiu comercial din cartierul Rovine”, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dolj.

Știre în curs de actualizare.