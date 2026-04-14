Incendiu izbucnit într-un bloc social din Constanța. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție

Foto: Captură Antena 3 CNN

Un incendiu a izbucnit, marți seară, într-un bloc social cu două etaje din Constanța, iar autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta în toată clădirea, iar în interior se aflau mai mulți locatari.

„Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un bloc social situat în cartierul Henri Coandă din municipiul Constanța. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul imobilului (regim de înălțime P+2), existând informații preliminare potrivit cărora mai multe persoane ar fi surprinse în interior. Având în vedere amploarea evenimentului, a fost activat Planul Roșu de Intervenție. Toate resursele medicale disponibile din județ au fost direcționate către locul intervenției, pentru acordarea primului ajutor și transportul eventualelor victimelor. În sprijinul forțelor de intervenție acționează și două autospeciale de stingere din cadrul ISU Ialomița. Echipajele operative desfășoară în continuare misiuni de stingere a incendiului și de căutare-salvare. Intervenția este în dinamică, iar informațiile vor fi actualizate pe măsură ce situația evoluează”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Constanța.

Potrivit Antena 3, este vorba despre o intervenție dificilă, extrem de complexă, iar la fața locului se află numeroase autospeciale ale ISU, mai ales că existau informații potrivit cărora 20 de persoane se aflau blocate la momentul respectiv. Unele dintre ele au fost deja evacuate.

În momentul de față, pompierii se află în interiorul blocului și încearcă să vadă care este situația și dacă mai sunt persoane blocate în interior pentru a le scoate cât mai repede din clădirea cuprinsă de flăcări.

De asemenea, în sprijinul forțelor de intervenție acționează și două autospeciale de stingere de la ISU Ialomița, dar au fost suplimentate forțele de intervenție și cu echipaje venite din țară.

A fost nevoie și de intervenția polițiștilor, pentru că oamenii au devenit extrem de agitați, potrivit sursei citate. În încercarea lor disperată de a-i ajuta pe pompieri, au început să tragă de furtunuri și, astfel, le-au îngreunat misiunea.

