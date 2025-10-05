Incendiu puternic într-un sat din județul Suceava. Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale

Un incendiu puternic a izbucnit la o locuință aflată în fondul forestier din satul Sadău, comuna Brodina, județul Suceava. Focul ar fi pornit de la un scurtcircuit produs la acumulatorul unui echipament electric de lucru, lăsat sub tensiune. Din fericire, nu au existat victime.

„Pompierii militari au intervenit, duminică dimineață, în jurul orei 9:00, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuință particulară, aflată în fondul forestier, pe raza satului Sadău, comuna Brodina.

La fața locului, alături de militari, au intervenit și lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență Brodina și Straja, cu un total de cinci autospeciale de stingere, un vehicul utilitar șenilat și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la întreaga clădire (construcție finalizată în proporție de 80%, majoritară din lemn), cu pericol de propagare la fondul forestier”, potrivit ISU Suceava.

Incendiul a fost lichidat trei ore mai târziu.

Au ars locuința particulară (tip cabană), pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați, și terasa alipită (acoperișul respectivei structuri), pe o suprafață de 60 de metri pătrați. Au mai ars bunuri aflate în interior (aparate electrocasnice unelte de tâmplărie, material lemnos și altele).

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat fondul forestier.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

